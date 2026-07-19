Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Domingo 19 de Julio en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Guillermo Erwin Anthieni. 
Necrológicas19 de julio de 2026

Falleció hoy Domingo 19 de Julio en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Guillermo Erwin Anthieni. 

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y recibirán sepultura mañana Lunes 20 de Julio en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud a las 9:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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