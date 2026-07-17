Finalizó el curso de Peluquería Masculina y Barbería en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de la gran cantidad de cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Política17 de julio de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de la gran cantidad de cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

Por estos días finalizó con total éxito el curso de “PELUQUERÍA MASCULINA Y BARBERÍA” impartido en el ámbito del Centro Comunitario “Barrio Oeste”, sito en Tomás Lubary y Pasaje Juan Manuel de Rosas de nuestra ciudad.

Este Programa de alto impacto socio laboral busca transmitir conocimientos específicos mediante personas capacitadas en cada una de las temáticas contempladas con el claro objetivo de facilitar herramientas y habilidades que mejoren el encuentro entre la formación en oficios y las demandas del mundo del trabajo.

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