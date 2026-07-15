Sesiona el Concejo Municipal

El día 16 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crean Espacios Reservados para el Ascenso y Descenso de Animales en Establecimientos Veterinarios. Presentado por los Concejales Otazo Gabriel y Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de Minuta de Comunicación: Solicita informe al D.E.M sobre aportes, transferencias, contratación publicitaria, auspicios o cualquier otra asignación de fondos municipales a favor de instituciones con domicilio fuera de la ciudad de San Carlos Centro. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- DESPACHO N° 013/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el cual se Recompone el Cuadro Tarifario del Servicio de Agua Potable.-

6- DESPACHO N° 014/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el cual se aprueba el mejoramiento Integral de la Toma de Agua de Ósmosis Inversa.