Sesiona el Concejo Municipal

El día 16 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
 
Política15 de julio de 2026

El día 16 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-      Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crean Espacios Reservados para el Ascenso y Descenso de Animales en Establecimientos Veterinarios. Presentado por los Concejales Otazo Gabriel y Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4-      Proyecto de Minuta de Comunicación: Solicita informe al D.E.M  sobre aportes, transferencias, contratación publicitaria, auspicios o cualquier otra asignación de fondos municipales a favor de instituciones con domicilio fuera de la ciudad de San Carlos Centro. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

5-      DESPACHO N° 013/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el cual se Recompone el Cuadro Tarifario del Servicio de Agua Potable.-

6-      DESPACHO N° 014/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el cual se aprueba el mejoramiento Integral de la Toma de Agua de Ósmosis Inversa. 

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