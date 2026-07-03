Alumnos de 5º año de la Escuela Fermín Laprade participaron de una jornada en Franck

Este jueves, alumnos de 5º año de la Escuela de Secundaria de San Carlos Norte (E.E.S.O Nº 530 Fermín Laprade) participaron de una enriquecedora jornada en la localidad de Franck, en el marco de la Expo Carreras, organizada por la Comuna de Franck.

Durante la visita, los estudiantes recorrieron diferentes empresas y la escuela de oficios, conociendo propuestas de formación y acercándose al mundo laboral, una experiencia que les permite ampliar sus horizontes y proyectar su futuro.

Comprometida con la educación y con el acompañamiento de nuestros jóvenes en esta etapa tan importante, la Comuna de San Carlos Norte hizo posible su participación, asumiendo el traslado para que todos los estudiantes pudieran formar parte de esta valiosa experiencia.

“Agradecemos a la Comuna de Franck por la invitación y por impulsar este tipo de iniciativas que brindan oportunidades de orientación, aprendizaje e intercambio para nuestros jóvenes”.