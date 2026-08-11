Firma de convenio Munigestión 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO renovó su compromiso para la continuidad del Programa de Capacitación MUNIGESTIÓN, mediante un acto que se concretó recientemente en la Universidad Nacional del Litoral, con la firma del respectivo Convenio por parte de su Rectora, Laura Tarabella, el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el Intendente Juan José Placenzotti.
Política11 de agosto de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO renovó su compromiso para la continuidad del Programa de Capacitación MUNIGESTIÓN, mediante un acto que se concretó recientemente en la Universidad Nacional del Litoral, con la firma del respectivo Convenio por parte de su Rectora, Laura Tarabella, el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el Intendente Juan José Placenzotti.

Dicho Programa constituye una red estratégica de cooperación, integrada por tres universidades públicas (UNL, UNR y UNNE) y 137 gobiernos locales de las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, orientada a fortalecer las capacidades de gestión e innovación en las políticas públicas locales mediante la formación, la cooperación técnica, la producción de conocimiento y el intercambio de experiencias.

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Sesiona el Concejo Municipal

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