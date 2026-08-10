Etapa final en la construcción del nuevo sector de rehabilitación en el Hospital Suchón

Se encuentra en la etapa final la obra de construcción del NUEVO SECTOR DE REHABILITACIÓN que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante en el sector sudoeste del terreno sobre el que se emplaza el histórico edificio del HOSPITAL PEDRO SUCHÓN.

El nuevo espacio, diseñado junto al equipo de profesionales del SAMCo, prevé una superficie de casi 200 metros cuadrados cubiertos, compuesto de cuatro consultorios, recepción, gimnasio, sanitarios y office, y estará destinado a la atención en rehabilitación traumatológica, neurológica, salud mental y trastornos de aprendizaje.

Esta obra, más las complementarias que también están proyectadas concretar, insumirán una inversión final que superará los 500 millones de pesos, la cual será afrontada con RECURSOS PROPIOS del Municipio.



“Obras, y más obras, con nuestros propios recursos, incluso en ámbitos que no son de nuestra incumbencia directa como en este caso SALUD, pero sí parte del compromiso moral que hemos contraído con la comunidad y al que honramos todos los días con acciones y hechos concretos”, manifestó con satisfacción el Intendente Placenzotti. “Este sitio posibilitará optimizar todas las condiciones de una atención que hoy se realiza en instalaciones reducidas, incómodas, sumamente deterioradas y que además no cuentan con las medidas de accesibilidad necesarias sobre todo por el tipo de pacientes que concurren”, agregó el Jefe de Gobierno.

En San Carlos Centro se HACE.