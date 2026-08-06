El concejo tendrá pasantías legislativas por iniciativa del Presidente Gabriel Otazo

El Concejo Municipal de San Carlos Centro aprobó el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Prácticas Legislativas, una iniciativa presentada por el presidente del cuerpo, Gabriel Otazo, que permitirá a estudiantes de escuelas secundarias, institutos superiores y universidades vivir una experiencia de aprendizaje dentro del ámbito legislativo.
Política06 de agosto de 2026

El Concejo Municipal de San Carlos Centro aprobó el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Prácticas Legislativas, una iniciativa presentada por el presidente del cuerpo, Gabriel Otazo, que permitirá a estudiantes de escuelas secundarias, institutos superiores y universidades vivir una experiencia de aprendizaje dentro del ámbito legislativo.

A través de este programa, los estudiantes podrán conocer el trabajo diario del Concejo, colaborar en tareas de investigación legislativa, elaborar propuestas y capacitarse sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Las pasantías tendrán un carácter educativo y formativo, no serán remuneradas ni generarán relación laboral. Además, se realizarán mediante convocatorias públicas y convenios con los establecimientos educativos de la ciudad.

Al respecto, Gabriel Otazo expresó:

"Queremos un Concejo de puertas abiertas. La democracia también se aprende participando y conociendo cómo funcionan las instituciones. Este programa busca acercar a los jóvenes al ámbito legislativo y fomentar una ciudadanía más comprometida con la comunidad."

Con esta iniciativa, el Concejo incorpora una nueva herramienta de formación ciudadana que fortalecerá el vínculo entre las instituciones educativas y el Poder Legislativo local, promoviendo la participación de las nuevas generaciones en la vida democrática de San Carlos Centro.

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