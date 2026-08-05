Se dispuso la prisión preventiva de un hombre investigado por la venta de droga al menudeo en Gálvez

Así fue resuelto a partir de un requerimiento del fiscal Julio Lema en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado, que tiene 39 años, le secuestraron marihuana destinada a ser comercializada al por menor. También se le atribuyó el incumplimiento de una medida de distancia dispuesta a favor de su expareja.
Policiales05 de agosto de 2026

Así fue resuelto a partir de un requerimiento del fiscal Julio Lema en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al imputado, que tiene 39 años, le secuestraron marihuana destinada a ser comercializada al por menor. También se le atribuyó el incumplimiento de una medida de distancia dispuesta a favor de su expareja.

Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales GEJ de 39 años, al que se investiga por actividades vinculadas a la venta de droga al menudeo en Gálvez (departamento San Jerónimo). Así fue dispuesto por el juez Luis Octavio Silva en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Además se le endilgó haber incumplido una medida de distancia que había sido dispuesta a favor de su expareja por violencia de género.

El fiscal Julio Lema está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó la privación cautelar de la libertad.


Marihuana
Lema recordó que “personal de la Comisaría Segunda de Gálvez realizó una requisa voluntaria el jueves 23 julio pasado en horas de la siesta en un inmueble ubicado en la calle Alberdi al 1200”. En tal sentido, agregó que “los agentes de la fuerza de seguridad fueron al inmueble a raíz de una denuncia que hizo la expareja del imputado por el incumplimiento de la medida de distancia”.

“En el marco de esa diligencia se secuestraron 1 kilo 643 gramos de marihuana destinada a ser comercializada al menudeo a terceros consumidores”, puntualizó el fiscal.

El funcionario detalló que “en el mismo operativo, los uniformados incautaron una balanza de precisión, dos cuadernillos con anotaciones y dinero en efectivo”.

“Al encontrarse en esa casa, GEJ además incumplió una medida de distancia dispuesta en febrero que le impedía acercarse a su expareja”, sostuvo Lema. En este sentido, el representante del MPA resaltó que “el magistrado refirió a la clara refractariedad del hombre investigado a las órdenes de los jueces”.


Calificación penal
GEJ es investigado por la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y desobediencia a un mandato judicial.

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