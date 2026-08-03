Gran convocatoria en los festejos por el Día del Niño en el Paseo Parque de la Ciudad

El Gobierno de San Carlos Centro llevó a cabo este domingo una nueva edición de los festejos por el Día del Niño, una propuesta organizada en conjunto con la Red de Instituciones Sancarlinas que volvió a reunir a numerosas familias en el Paseo Parque de la Ciudad.
Locales03 de agosto de 2026
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El Gobierno de San Carlos Centro llevó a cabo este domingo una nueva edición de los festejos por el Día del Niño, una propuesta organizada en conjunto con la Red de Instituciones Sancarlinas que volvió a reunir a numerosas familias en el Paseo Parque de la Ciudad.

Desde las 13:30, el predio se transformó en un gran espacio de recreación donde los más pequeños disfrutaron de una tarde colmada de juegos, entretenimientos, golosinas, importantes premios y múltiples sorpresas. La celebración contó además con la participación de divertidos personajes que animaron la jornada, mientras que el espectáculo en vivo de "Solcito" invitó a niños y adultos a cantar, bailar y compartir un momento de alegría en familia.

Como parte de las actividades, las promociones 2026 de las escuelas secundarias de la ciudad estuvieron a cargo de las cantinas, ofreciendo un variado servicio gastronómico para los asistentes. Asimismo, el tradicional Paseo de Artesanos Sancarlinos sumó color y propuestas para quienes recorrieron el predio durante la tarde.

La celebración, realizada en el primer domingo de agosto, volvió a consolidarse como uno de los encuentros familiares más esperados del calendario local, promoviendo la integración comunitaria y brindando un espacio de diversión y encuentro para los niños de San Carlos Centro y la región.

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