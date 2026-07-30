Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas26 de julio de 2026
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio.
Falleció hoy Jueves 30 de Julio en Santa Fe a la edad de 77 años el Señor CLICERIO PEDRO COLLA "KUQUI".
Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Jueves 30 de Julio desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 16 horas.
Nuestras condolencias a sus familiares.