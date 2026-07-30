Necrológicas Ostta Sepelios

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Falleció hoy Jueves 30 de Julio en Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Clicerio Pedro Colla "Kuqui". 
Necrológicas30 de julio de 2026

Falleció hoy Jueves 30 de Julio en Santa Fe a la edad de 77 años el Señor CLICERIO PEDRO COLLA "KUQUI".

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Jueves 30 de Julio desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 16 horas. 
Nuestras condolencias a sus familiares.

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