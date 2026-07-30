Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Jueves 30 de Julio en Santa Fe a la edad de 77 años el Señor CLICERIO PEDRO COLLA "KUQUI".

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Jueves 30 de Julio desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 16 horas.

Nuestras condolencias a sus familiares.