La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para conducto de calle López y Planes
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 09/2026 (Ordenanza Nº 1700/26) para conducto de calle López y Planes.
OBJETO: Conducto calle López y Planes – distritos San Carlos Sud y San Carlos Centro – Departamento Las Colonias - Provincia de Santa Fe”, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.
VENTA DE PLIEGO: Desde el día 29 de Julio de 2026 hasta el día 19 de Agosto de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 h. a 12,30 h.
RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 19 de Agosto de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.
FECHA DE APERTURA: 19 de Agosto de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.
VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00.- (cinco mil con 00/100.-).
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada.