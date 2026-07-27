Homenaje a Cris Morena con dos funciones llenas de música y emoción en la Sociedad de Canto Harmonie

La Sociedad de Canto Harmonie será el escenario de "Cuenta la historia… Cris Morena Homenaje", un espectáculo que recorrerá las producciones más emblemáticas de la reconocida creadora argentina. Las funciones se realizarán el viernes 7 y sábado 8 de agosto desde las 20.30.
Locales27 de julio de 2026

La Sociedad de Canto Harmonie será el escenario de "Cuenta la historia… Cris Morena Homenaje", un espectáculo que recorrerá las producciones más emblemáticas de la reconocida creadora argentina. Las funciones se realizarán el viernes 7 y sábado 8 de agosto desde las 20.30.

San Carlos Sud vivirá un fin de semana especial con la presentación de "Cuenta la historia… Cris Morena Homenaje", un espectáculo que invita a revivir las canciones, personajes e historias que marcaron a distintas generaciones de argentinos.

La propuesta se llevará a cabo los días viernes 7 y sábado 8 de agosto, a partir de las 20.30, en la Sociedad de Canto Harmonie, ubicada en Carlos Beck Bernard 891 de San Carlos Sud.

Durante el show, el público podrá disfrutar de un recorrido por las producciones más recordadas de Cris Morena, entre ellas Verano del '98, Jugate Conmigo, Floricienta, Chiquititas, Casi Ángeles, Margarita, Rebelde Way y Aliados, en un espectáculo que combinará música, actuación y puesta en escena.

El elenco está integrado por Ezequiel Ambordt, Franco Amherdt, Emiliano Bertolé, Betina Bertossi, Paz Cassini, Candela Deniz, Joaquina Gigena, Natalia Krause, Faustina Lapassini, Cecilia Moine, Agustina Neiff, Guadalupe Prieri, Virginia Schonfeld, Valentina Silva, Milagros Ridolfi, Narela Salzmann, Victoria Schonfeld, Tamara Sosa y Zoe Quevedo.

La producción del espectáculo está a cargo de Ezequiel Ambordt, Candela Deniz, Virginia Schonfeld y Valentina Silva, quienes impulsan esta propuesta artística destinada a toda la familia.

Las entradas tienen un valor de $8.000 en venta anticipada y $10.000 en puerta, mientras que los niños de hasta 5 años ingresarán sin cargo. Las reservas pueden realizarse al 3404-416025.

Con una puesta en escena inspirada en el universo de Cris Morena y un repertorio que promete despertar recuerdos y emociones, el espectáculo se perfila como una de las principales propuestas culturales de la región para el primer fin de semana de agosto.

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