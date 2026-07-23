Primer domingo de agosto: Festejamos el Día del Niño

Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.

El DOMINGO 2 DE AGOSTO, desde las 13:30 hs., el PASEO PARQUE DE LA CIUDAD se vestirá de fiesta para recibir a los más pequeños con juegos, entretenimientos, golosinas, importantes premios y muchas sorpresas. Con la presencia de divertidos personajes y el espectacular show en vivo de “SOLCITO” para cantar, bailar y divertirnos en familia.

Cantinas a cargo de las Promos´26 de las escuelas secundarias de la ciudad.

Paseo de Artesanos Sancarlinos.

PRIMER DOMINGO DE AGOSTO: DÍA DEL NIÑO EN EL PASEO PARQUE DE LA CIUDAD, para disfrutar de gratos momentos junto a nuestros niños y en comunidad.