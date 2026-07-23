Primer domingo de agosto: Festejamos el Día del Niño

Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
Locales23 de julio de 2026

Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.

El DOMINGO 2 DE AGOSTO, desde las 13:30 hs., el PASEO PARQUE DE LA CIUDAD se vestirá de fiesta para recibir a los más pequeños con juegos, entretenimientos, golosinas, importantes premios y muchas sorpresas. Con la presencia de divertidos personajes y el espectacular show en vivo de “SOLCITO” para cantar, bailar y divertirnos en familia.

Cantinas a cargo de las Promos´26 de las escuelas secundarias de la ciudad.
Paseo de Artesanos Sancarlinos.

PRIMER DOMINGO DE AGOSTO: DÍA DEL NIÑO EN EL PASEO PARQUE DE LA CIUDAD, para disfrutar de gratos momentos junto a nuestros niños y en comunidad.

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