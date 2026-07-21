Provincia lleva a los docentes una propuesta de aumento semestral cercano al 15 %, con un anualizado promedio del 49 % de incremento

Al ingresar a la reunión paritaria, los ministros de Educación, José Goity, de Economía, Pablo Olivares, y la secretaria María Martín, remarcaron que en diciembre ningún maestro de grado con 25 horas semanales recibirá menos de $ 1.517.481, lo que redondeará un incremento anual del 49,01 %

Autoridades provinciales llevaron hoy a la reunión paritaria docente, que se realiza en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, una propuesta que redondea un aumento para el segundo semestre cercano al 15 %, y que totaliza un incremento promedio anual que rondará el 49 %. “Traemos una propuesta responsable que pone en valor el esfuerzo que todos los días hacen los docentes y directivos”, destacaron antes de ingresar María Martín, secretaria General de Educación y los ministros José Goity (Educación) y Pablo Olivares (Economía).

Destacaron también que se trata de una propuesta “que, como todas las que hacemos, se puede comprobar recibo de sueldo contra recibo de sueldo. Lo que dijimos en la anterior paritaria lo cumplimos. Todo se puede chequear”, remarcaron.

En ese sentido, se detalló que en el caso testigo de un docente de grado, sin antigüedad, con 25 horas semanales, percibirá en diciembre de 2026 un total de $ 1.517.481, lo que representa un incremento 14,62 % para el segundo semestre y totaliza un aumento del 49,01 % en el comparativo diciembre 2025-2026.