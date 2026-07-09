Aumentan los impuestos inmobiliarios de Santa Fe: cómo es el esquema

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó en las últimas horas el decreto correspondiente que instrumenta los artículos pertinentes de la Ley Tributaria 2026, la cual fue votada oportunamente por la Legislatura a principios de año.

Esta medida activa, a partir de este segundo semestre, una serie de incrementos en los impuestos inmobiliarios, tanto en el sector rural como en el urbano y suburbano. Cabe destacar que las subas no rigen para todos los gravámenes ni afectarán a la totalidad de los contribuyentes.

Según informaron desde De 12 a 14 (El Tres), en el sector rural, los propietarios percibirán un incremento promedio del 14% a partir de este segundo semestre, cuyo próximo vencimiento operará de manera inminente en este mes de julio.

Por su parte, para el sector urbano y suburbano se determinó una suba promedio del orden del 16%, impacto que se verá reflejado en las boletas a partir del mes de agosto. Las modificaciones impactarán directamente en las cuotas 4, 5 y 6, presentando vencimientos diferenciados según el tipo de impuesto.

Quiénes no se ven afectados por las subas

Existe una salvedad importante que excluye a un grupo significativo de contribuyentes de abonar estas subas. Aquellos ciudadanos que a principio de año se adhirieron a la opción del pago anual del impuesto inmobiliario —aprovechando las facilidades y la quita de casi el 50% que otorgaba la provincia— no se verán afectados por los aumentos de este segundo semestre. Como el gravamen ya fue cancelado en su totalidad, los nuevos valores no impactarán en su economía.

Se estima que aproximadamente el 35% de los contribuyentes santafesinos de inmobiliario en general optaron por la modalidad del pago anual, quedando exentos de la suba. En consecuencia, el 65% restante será el universo que deba afrontar el impacto de los incrementos. Dentro de este último grupo, las estimaciones oficiales indican que el 65% de los afectados tendrá un impacto en términos de pesos de, más o menos, 5.100 pesos como consecuencia directa de esta actualización.

Fuente: Rosario