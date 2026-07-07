Estudiantes de la EETP Nº 631 finalizaron sus prácticas profesionalizantes en Desinmec
Cinco estudiantes de 6º año de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 631 "Benjamín Gorostiaga" culminaron la semana pasada sus prácticas profesionalizantes en la empresa Desinmec, poniendo fin a una experiencia de dos meses que les permitió desenvolverse en un entorno laboral real y fortalecer su formación técnica.
Los alumnos Gabriel Chavarini, Camila Mangiut, Antonio Amherd, Bruno Cravero y Teo Laiva participaron de esta instancia de aprendizaje, en la que pudieron aplicar los conocimientos adquiridos durante su trayectoria educativa, al tiempo que incorporaron nuevas herramientas y experiencias vinculadas al ámbito productivo.
Desde la empresa destacaron el compromiso, la responsabilidad y la dedicación demostrados por los jóvenes a lo largo de las prácticas, valores que fueron fundamentales para el desarrollo de las tareas en cada uno de los sectores donde se desempeñaron.
Asimismo, Desinmec expresó un especial agradecimiento a los tutores y colaboradores que acompañaron el proceso formativo, resaltando su compromiso, paciencia y vocación al compartir sus conocimientos y experiencias con los futuros técnicos.
La empresa remarcó además la importancia de fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el sector industrial, al considerar que este tipo de iniciativas constituyen una valiosa inversión en la capacitación de los jóvenes y en el desarrollo de la comunidad, generando oportunidades para una mejor inserción laboral y promoviendo el crecimiento de la industria local.