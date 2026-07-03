Avanza la puesta en valor de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Pilar con el acompañamiento del senador Rubén Pirola

Continúan los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Pilar, una obra que se lleva adelante con el acompañamiento del senador Rubén Pirola para preservar uno de los espacios históricos y sociales más representativos de la localidad.
Política03 de julio de 2026

Continúan los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Pilar, una obra que se lleva adelante con el acompañamiento del senador Rubén Pirola para preservar uno de los espacios históricos y sociales más representativos de la localidad.

La intervención comprende el salón principal, su escenario y la galería lateral que funciona como expansión del edificio. Entre las tareas realizadas se encuentra el recambio integral del piso de madera del salón, respetando las características originales mediante la colocación de un nuevo piso de parquet con terminación pulida y plastificada.

Además, se recuperó todo el perímetro interior del salón con trabajos de reparación de humedades, revoques y molduras, la colocación de nuevas placas y la posterior pintura de todos los sectores intervenidos, incluyendo el escenario y la galería.

La obra también incorporó mejoras en materia de seguridad y funcionalidad. Se revisó completamente la instalación eléctrica, se instalaron nuevos elementos de protección y se sumaron dos equipos de aire acondicionado que permitirán climatizar el salón durante todo el año y ampliar las posibilidades de uso para las distintas actividades que allí se desarrollan.

El acompañamiento permanente a las instituciones forma parte de una manera de trabajar que reconoce el valor de los espacios donde una comunidad construye su identidad. La recuperación de edificios como el de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Pilar representa una inversión en el patrimonio colectivo y en los lugares donde continúan creciendo los vínculos, la cultura y la vida comunitaria.

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