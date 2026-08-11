Pirola impulsó la creación de la línea 135 para la prevención del suicidio en Santa Fe

El Senado provincial dio media sanción al proyecto que propone una línea telefónica gratuita, confidencial y de acceso universal, integrada a la red pública provincial. Durante el debate, Rubén Pirola advirtió que en 2025 se registraron 448 suicidios en Santa Fe y que el 45% correspondió a personas de entre 15 y 34 años.

La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por Rubén Pirola para crear la Línea Provincial 135 de Prevención del Suicidio, un servicio gratuito, confidencial y de acceso universal destinado a brindar asistencia y orientación ante situaciones de crisis.

La iniciativa propone incorporar esta herramienta a la red pública provincial y establecer el 135 como número específico de referencia, facilitando su identificación y recordación por parte de la población.

Durante su intervención en el recinto, Pirola agradeció el acompañamiento de los senadores y destacó la relevancia de avanzar con políticas específicas frente a una problemática que alcanza una dimensión especialmente grave en la provincia.

“Cuando comenzamos a interiorizarnos en esta problemática aparecen situaciones y datos verdaderamente escalofriantes. Cualquier instrumento que podamos incorporar para abordar estas circunstancias significa una posibilidad concreta de ayuda”, señaló.

El senador repasó los últimos registros oficiales disponibles y sostuvo que durante 2025 se contabilizaron 448 suicidios en la provincia de Santa Fe.

“Es la principal causa de muerte violenta en nuestra provincia y representa el 46% de esas muertes. La cantidad supera ampliamente a los homicidios y triplica las muertes producidas en siniestros viales”, explicó Pirola.

Uno de los datos que concentró especialmente su intervención fue la incidencia de esta problemática entre adolescentes y jóvenes. De acuerdo con las cifras mencionadas durante el debate, el 45% de los suicidios registrados en Santa Fe durante 2025 correspondió a personas de entre 15 y 34 años.

Pirola también citó información de UNICEF y del Ministerio de Salud de la Nación según la cual el suicidio constituye una de las principales causas de muerte por causas externas durante la adolescencia.

“Como sociedad tenemos que interrogarnos frente a estos números y fortalecer cada herramienta disponible para prevenir, acompañar y actuar a tiempo”, expresó.

Una línea provincial de acceso directo

El proyecto establece que la Línea 135 funcione como parte de la estructura pública provincial, con acceso gratuito, confidencial y universal, y con capacidad para articular la respuesta de los distintos organismos vinculados con la salud, la asistencia y la prevención.

La propuesta recoge antecedentes existentes en otras jurisdicciones argentinas que utilizan el número 135 como referencia para la atención de personas que atraviesan situaciones de crisis.

La iniciativa contempla además acciones vinculadas con la posvención, orientadas al acompañamiento de familiares, allegados y comunidades afectadas después de una muerte por suicidio.

“También tenemos que pensar en las familias y en los grupos cercanos. La prevención y la posvención requieren respuestas profesionales y una articulación permanente del Estado”, afirmó Pirola.

Durante su exposición, el legislador mencionó además el impacto que produjo en la reflexión sobre esta temática la obra teatral Las cosas maravillosas, de Duncan Macmillan, actualmente representada por el teatro independiente en distintos lugares.

Pirola destacó también la existencia de iniciativas en la Cámara de Diputados que avanzan en una dirección similar y valoró la posibilidad de construir consensos legislativos alrededor de esta problemática.

Transparencia legislativa

Como parte de una práctica sostenida de transparencia y rendición de cuentas, cada iniciativa presentada por Rubén Pirola queda disponible para consulta pública. El texto completo del proyecto que crea la Línea Provincial 135 de Prevención del Suicidio puede leerse y descargarse en rubenpirola.com, permitiendo conocer de manera directa sus fundamentos, alcances y contenido legislativo.

“Esta media sanción permite avanzar con una herramienta concreta para la provincia. Esperamos que el proyecto complete su tratamiento y pueda convertirse en ley para fortalecer la respuesta del Estado frente a una situación que atraviesa a muchas familias santafesinas”, concluyó.