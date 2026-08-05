Sesiona el Concejo Municipal

El día 6 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política05 de agosto de 2026

El día 6 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
 1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
 
2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-
 
3-      Proyecto de ORDENANZA: Crea el Programa Municipal de Gabinete Psicoeducativo. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-
 
4-      Proyecto de DECLARACIÓN: Declarase  de Interés Municipal Deportivo, Social y Comunitario, la Conmemoración del “Centenario del Club Central San Carlos”. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-
 
5-      DESPACHO N° 016/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de RESOLUCIÓN mediante el cual el Concejo apoya la iniciativa Legislativa N° 15152/26 sobre la Prohibición del Turismo Cinegético y los Cotos de Caza en la Provincia de Santa Fe.
 
6-      DESPACHO N° 017/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de RESOLUCIÓN mediante el cual se crea el Programa Municipal de Formación  Ciudadana y Práctica Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos Centro.-
 
7-      DESPACHO N°012/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita Informe el estado de situación de la Obra de Desagües Cloacales en el Pasaje ubicado sobre calle Corrientes, entre  Mitre y Saavedra.-

concejo 2026
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