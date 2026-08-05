Sesiona el Concejo Municipal

El día 6 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –



2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-



3- Proyecto de ORDENANZA: Crea el Programa Municipal de Gabinete Psicoeducativo. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-



4- Proyecto de DECLARACIÓN: Declarase de Interés Municipal Deportivo, Social y Comunitario, la Conmemoración del “Centenario del Club Central San Carlos”. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-



5- DESPACHO N° 016/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de RESOLUCIÓN mediante el cual el Concejo apoya la iniciativa Legislativa N° 15152/26 sobre la Prohibición del Turismo Cinegético y los Cotos de Caza en la Provincia de Santa Fe.



6- DESPACHO N° 017/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de RESOLUCIÓN mediante el cual se crea el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Práctica Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos Centro.-



7- DESPACHO N°012/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita Informe el estado de situación de la Obra de Desagües Cloacales en el Pasaje ubicado sobre calle Corrientes, entre Mitre y Saavedra.-