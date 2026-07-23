Concejo Joven: Acercando la democracia a las nuevas generaciones

El Concejo Municipal visitó todas las escuelas secundarias de nuestra ciudad para brindar charlas informativas sobre el programa "Concejo Joven", una iniciativa que busca acercar a los estudiantes al funcionamiento del Poder Legislativo local y promover su participación ciudadana.

De los encuentros participaron los concejales Gabriel Otazo (Presidente del Concejo Municipal), Noemí Gorgo, Judith Perren, Carina Bassi y Lucía Paporello, quienes compartieron con los alumnos la importancia del diálogo, el compromiso cívico y el rol que cumple el Concejo en la construcción de una ciudad mejor.

Durante el mes de agosto, los estudiantes de la EESO N.º 213 "Manuel Belgrano", la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 631 "Benjamín Gorostiaga" y el Colegio Corazón de Jesús tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia siendo concejales por un día.

Participarán dos estudiantes titulares y un suplente por cada división, quienes presentarán, debatirán y defenderán sus propias iniciativas en una sesión especialmente organizada para ellos.

Creemos que fomentar la participación de los jóvenes es apostar por una ciudadanía más comprometida, responsable y protagonista del presente y del futuro de nuestra comunidad.

¡Los esperamos para vivir esta gran experiencia!