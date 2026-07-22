Sesiona el Concejo Municipal

El día 23 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –



2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-



3- Proyecto de Minuta de Comunicación: Solicita al D.E.M que proceda a la reposición y mantenimiento de las mangas de viento instaladas en distintos sectores de la ciudad. Presentado por la Concejal Carina Bassi.



4- Proyecto de Minuta de Comunicación: solicita información al D.E.M sobre las acciones preventivas y el protocolo de actuación ante el anuncio del fenómeno climático “El Niño”. Presentado por la Concejal Carina Bassi.



5- Proyecto de ORDENANZA mediante el cual se crea una Mesa Local Interseccional de Salud Mental y Prevención del Suicidio. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”.



6- DESPACHO N° 015/26: Del Concejo en Comisión. Mensaje N° 003/26- Proyecto de Ordenanza por el que se establecen nuevos valores mínimos a abonar en concepto de Derecho de Registro e Inspección.



7- DESPACHO N° 010/26: Obras y Servicios Públicos. Proyecto de Minuta de Comunicación- solicita al D.E.M proceda a realizar una revisión integral del estado de las bocas de tormenta existentes en la ciudad, efectuando las tareas de limpieza, desobstrucción y mantenimiento adecuado, debido a los frecuentes olores nauseabundos.