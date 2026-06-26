Se reactiva el Gasoducto Regional Centro II para nuevas localidades de Las Colonias

En la sede de Litoral Gas, en Rosario, el gerente general, Dante Dell'Elce, y la gerente de Desarrollo y Servicios, María Inés Drincovich, presentaron al senador Rubén Pirola y a representantes de Pilar, Nuevo Torino, Felicia, Sarmiento y Humboldt los detalles de la inminente reactivación de la obra del Gasoducto Regional Centro II. Esta decisión representa un paso fundamental para avanzar en la posibilidad de que Felicia, Pilar y Nuevo Torino cuenten con el servicio de gas natural.

Del encuentro participaron el presidente comunal de Felicia, Rodrigo Saluzzo; el presidente comunal de Nuevo Torino, Juan Carlos Ysteinf; el presidente comunal de Sarmiento, Adolfo Cherry; el tesorero de la Comuna de Pilar, Diego Capri; y el presidente comunal de Humboldt, Martín Quiroz.

Asimismo, se continuará trabajando de manera conjunta para evaluar la incorporación de Sarmiento a este mismo corredor energético, ampliando los beneficios para toda la región.

Cabe destacar que, desde hace años, el senador Rubén Pirola viene trabajando junto a las autoridades locales y los organismos involucrados con el objetivo de garantizar el acceso al gas natural como herramienta de crecimiento, desarrollo productivo y mejora en la calidad de vida de los vecinos.

En el marco del plan quinquenal que elabora Litoral Gas, se planteó la incorporación de Pilar, Nuevo Torino y Felicia en la presentación realizada ante ENARGAS, con el propósito de avanzar en la provisión de gas natural tanto para usuarios domiciliarios como para el sector industrial.

Los próximos pasos consistirán en que Litoral Gas, junto con las comunas, inicie la evaluación de las factibilidades técnicas y de la demanda potencial del servicio, tanto para uso domiciliario como industrial. Esa información resultará clave para la planificación de futuras inversiones y obras.

También se destacó la importancia de seguir impulsando gestiones y proyectos que permitan extender progresivamente la red de gas natural a más localidades del departamento y la región. En ese sentido, se trabajará para lograr la incorporación de Sarmiento a las obras previstas sobre el corredor de la Ruta Provincial N.º 10.

Además, se planteó la necesidad de avanzar en nuevas obras para otras localidades cercanas al gasoducto troncal ubicado sobre la Ruta Nacional 19. Estos proyectos podrían ejecutarse mediante el sistema de obras por terceros contemplado en los programas de Litoral Gas, permitiendo ampliar progresivamente la cobertura del servicio en el departamento y la región.