“El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía argentina”

Así lo expresó el economista Martín Rapetti en la jornada organizada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el diputado Mariano Cuvertino, para analizar el desarrollo productivo nacional y provincial.

Con una importante participación de representantes del sector productivo, empresarios, instituciones y público en general, se realizó este viernes la jornada "Dilemas de la economía argentina actual: la realidad productiva en el país de Vaca Muerta", organizada por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, y el diputado provincial Mariano Cuvertino (PS Unidos), quien preside la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

La actividad, que se desarrolló en la legislatura de Santa Fe, contó con un panel integrado por el reconocido economista Martín Rapetti, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, el diputado nacional Pablo Farías, y el senador provincial Paco Garibaldi. En sus exposiciones analizaron los desafíos del desarrollo argentino y provincial en un contexto de estabilidad macroeconómica, pero con crecientes dificultades para la producción, el empleo y las pequeñas y medianas empresas.

En la apertura, García destacó que la legislatura “como casa de la democracia, abre sus puertas para debates que inciden en la vida de los ciudadanas y ciudadanos y en el desarrollo económico de nuestra ciudad y nuestra región”. Y resaltó que si bien el desarrollo del sector minero y energético es muy importante pidió "no descuidar la base de la agrobioindustria de la cual venimos y nos enorgullecemos”.

Por su parte, Cuvertino contó que la jornada clausura meses de debate público-privado que tuvieron lugar en distintos puntos del territorio provincial para debatir el proyecto de ley de MiPyMEs, impulsado por el senador Garibaldi y con media sanción. "Queríamos que este debate reuniera la mirada académica, la experiencia de gestión y las propuestas legislativas para hacer síntesis de todo lo trabajado en la Comisión y que nos diera herramientas para pensar cómo fortalecemos el entramado productivo santafesino", agregó.

Diversificar la economía argentina

Durante su exposición, Rapetti explicó que mientras la macroeconomía muestra señales de estabilización, con menor inflación, orden fiscal y calma cambiaria, la economía real presenta otra realidad: la inversión continúa cayendo, el empleo formal se reduce y el crecimiento se concentra en pocos sectores, especialmente la energía y la minería. "El resultado es una economía que crece por un conjunto acotado de sectores, pero que expulsa mano de obra y no invierte", señaló.

El economista describió el modelo económico actual como de "destrucción creativa": con transformaciones muy positivas, sobre todo en sectores como la minería y la energía, pero en el que todavía no aparecen los mecanismos capaces de reemplazar el empleo y la actividad que se pierden. "Bienvenida Vaca Muerta, bienvenida la minería, pero no nos van a salvar", advirtió.

En ese sentido, expresó que “por el tamaño del país y la cantidad de población que tenemos no se puede pensar que solo dos o tres sectores van a traccionar y que vamos a poder vivir de eso. El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía. Los países desarrollados son países diversificados”.

Desarrollo santafesino

A su turno, el ministro de Economía Olivares, dijo que durante este tiempo Santa Fe tuvo un crecimiento más homogéneo que la media nacional. “Algo estamos haciendo para no caer en la situación adversa que se ve a nivel nacional”. En ese sentido, enumeró tres ejes centrales: más infraestructura, más financiamiento y menos impuestos. También señaló que gracias a las principales políticas impulsadas por el gobierno provincial con la baja de impuestos, 6.200 empresas están siendo beneficiadas y pueden así mejorar su competitividad y apostar a crecer.

El diputado nacional Pablo Farías indicó que el diagnóstico económico expuesto por Rapetti coincide con el que las instituciones le acercaron a la comisión de Pymes que preside en el Congreso nacional y que fueron fundamento para impulsar una iniciativa legislativa para el sector. "Este proyecto no es la solución definitiva ni cambia el modelo que lleva adelante este Gobierno nacional, pero permite que muchas empresas puedan subsistir", concluyó

El cierre del panel estuvo a cargo del senador Garilabdi, autor del proyecto de ley para fortalecer a las MiPyMEs santafesinas. "Necesitamos dar respuesta a todas las necesidades de desarrollo e impulso para que quienes integran este sector puedan crecer, acceder al financiamiento, ser más competitivos, tener más mercados donde colocar su producción y puedan captar lo que se genera en esta provincia y en esta ciudad, donde tenemos un entramado de universidades y del CONICET muy valioso", afirmó. “Queremos un entramado más representativo de la realidad, un Estado que sea más permeable a esa realidad social y un sector del conocimiento que no esté aislado de lo que ocurre en la sociedad", finalizó.

Participantes

Entre los asistentes a la jornada estuvieron el diputado provincial Rubén Galassi, el intendente de Recreo Omar Colombo, autoridades y representantes de Unión Industrial de Santa Fe, Hub Productivo, Bolsa de Comercio de Santa Fe, CARSFE, Cámara de la Construcción, ADE, ADER, Casa Dima, CICAE, UCOES, Cooperativa Setubal, Cooperativa de Aguas de Recreo y FESUBGAS, además de concejales, referentes territoriales, periodistas y público en general.