AMSAFE Las Colonias presentó el reclamo por las vacantes no publicadas para el movimiento de traslados en las regiones III y IV

AMSAFE Las Colonias presentó este jueves 6 de agosto notas formales ante las Regiones III y IV de Educación, solicitando la incorporación de las vacantes que no fueron publicadas para el Movimiento de Traslados de los niveles Inicial, Primario y la Modalidad Especial.

La presentación se realizó en el marco de una acción provincial impulsada por AMSAFE en todos los departamentos de Santa Fe, a partir del relevamiento conjunto entre las delegaciones seccionales y las y los docentes, quienes identificaron cargos vacantes que deberían integrar la convocatoria y que no fueron incluidos en la publicación oficial.

En representación de AMSAFE Las Colonias, la delegada seccional Claudia Medina, junto a integrantes de la Comisión Directiva, hizo entrega en las Regionales III y IV del listado de vacantes relevadas en el departamento Las Colonias, solicitando su incorporación al proceso de traslados para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el derecho de las y los trabajadores de la educación.

Desde AMSAFE sostenemos que la publicación de la totalidad de las vacantes constituye una condición indispensable para garantizar procesos de traslados transparentes, con igualdad de oportunidades para todas y todos los trabajadores de la educación y pleno respeto de la carrera docente.

Nuestra organización reafirma que la carrera docente debe desarrollarse sobre la base de reglas claras, con publicidad de los actos administrativos y el efectivo acceso a todos los cargos vacantes. La omisión de vacantes restringe derechos y afecta la transparencia de los movimientos concursales.

Por ello, AMSAFE continuará impulsando todas las acciones gremiales y administrativas necesarias para garantizar que la totalidad de las vacantes existentes sean incorporadas al proceso de traslados, defendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación y fortaleciendo una escuela pública con más derechos, más transparencia y más igualdad.