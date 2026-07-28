Exitosa pedaleada para celebrar los 150 años de la Parroquia Santa Ana de Gessler

Con una importante participación de vecinos, familias y grupos de cicloturismo de la región, la comunidad de Gessler vivió una jornada de deporte, fe y camaradería en el marco de los festejos por el 150° aniversario de la Parroquia Santa Ana que se desarrollaron dentro de la programación por las Fiestas Patronales del pueblo. 
Zonales28 de julio de 2026

Con una importante participación de vecinos, familias y grupos de cicloturismo de la región, la comunidad de Gessler vivió una jornada de deporte, fe y camaradería en el marco de los festejos por el 150° aniversario de la Parroquia Santa Ana que se desarrollaron dentro de la programación por las Fiestas Patronales del pueblo. 

Una de las integrantes del Grupo de Cicloturismo San Carlos Susana Rufino informó a nuestro medio de comunicación que la actividad fue organizada por la Comisión de la Parroquia Santa Ana y los niños que participan de la catequesis, quienes estuvieron acompañados por sus padres, familiares y amigos.

Además, especificó que antes de la partida, el sacerdote realizó una bendición frente al templo parroquial, dando inicio a una pedaleada que reunió a ciclistas de distintas edades y también a integrantes de grupos de cicloturismo, entre ellos representantes de Cicloturismo San Carlos y otras agrupaciones de la zona.

Los participantes ornamentaron sus bicicletas con globos y flores, aportando un colorido especial a una jornada que estuvo marcada por el entusiasmo y el espíritu festivo.

El recorrido fue de aproximadamente 30 kilómetros. La caravana se dirigió hasta una capilla ubicada a unos 15 kilómetros de Gessler, donde el sacerdote recibió al grupo, abrió las puertas del templo para que los presentes pudieran visitarlo y brindó una nueva bendición antes del regreso.

Durante todo el trayecto se contó con vehículos de apoyo para asistir a quienes lo necesitaran. Camionetas acompañaron la pedaleada para trasladar bicicletas y participantes en caso de cansancio o cualquier inconveniente, garantizando así la seguridad de niños y adultos.

Al finalizar la actividad, nuevamente en la Parroquia Santa Ana, todos los participantes compartieron una merienda con chocolatada, tortas y alfajores, cerrando una jornada que transcurrió sin inconvenientes y que fue destacada por los organizadores como una experiencia muy amena y de gran participación.

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