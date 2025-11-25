Asamblea General Extraordinaria del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Gessler

El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Gessler invita a los asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 10 de Diciembre del corriente año a las 9:00 hs., en primera convocatoria, de no lograrse el quórum necesario, en segunda convocatoria a las 9:30 hs, en la sede de calle San Martín 1092, Gessler; para tratar el siguiente orden del día:

Zonales25 de noviembre de 2025
1. Lectura y aprobación del acta anterior.

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Informe del

Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2025.

3. Designación de los nuevos miembros de la Comisión Directiva titulares y

suplentes y Síndico titular y suplente, por el término de dos (2) años.

4. Razones que motivan la demora de la convocatoria, según art.22 Decreto

3810/74.

5. Designación de dos asociados para que firmen el acta junto con el Presidente y Secretario.

Esperando contar con su presencia saluda a Uds atentamente.

 

Ripani Hugo

Presidente

 

San Martín 1092. Gessler

Santa Fe- Argentina

Gessler, 25 de Noviembre de 2025.

 

