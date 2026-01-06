¿Cuándo desarmar el arbolito?

Las 10 canciones más escuchadas en Argentina en 2025Interés General31 de diciembre de 2025
Trap, pop urbano y colaboraciones explosivas marcaron el año musical en Spotify.
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.Interés General06 de enero de 2026
A medida que finalizan las celebraciones de fin de año, surge en los hogares la duda recurrente sobre cuál es el momento exacto para retirar la decoración festiva. Según la creencia popular y la tradición cristiana, existe una "fecha límite" para desarmar el árbol de Navidad sin atraer la mala suerte para el 2026: el 6 de enero, Día de Reyes.
La costumbre establece que la temporada navideña no concluye el 25 de diciembre, sino tras los "Doce Días de Navidad" que culminan con la Epifanía. Dejar el árbol armado más allá de esta fecha es considerado por muchos como un augurio negativo, un mito que hunde sus raíces en antiguas supersticiones rurales que sugerían que los "espíritus del árbol" quedaban atrapados si no eran liberados a tiempo, afectando la fortuna familiar o las cosechas.
La alternativa para los que se olvidaron
Para aquellos que no lleguen a desarmar el arbolito este lunes o martes, existe un "plan B" avalado por ciertas costumbres católicas. Se trata del 2 de febrero, Día de la Candelaria, fecha que marca el fin completo del ciclo navideño y que permite mantener la decoración casi un mes más sin romper con la liturgia.
Variaciones culturales y seguridad
Si bien en España y Latinoamérica el cierre oficial es el 6 de enero (o la mañana del 7), otras culturas manejan tiempos distintos:
Iglesia Ortodoxa: Al celebrar la Navidad el 7 de enero (como en Rusia), el árbol se mantiene por más tiempo.
Tradición anglosajona: Muchos consideran la "Duodécima Noche" (5 de enero) como el momento ideal.
Más allá de la superstición, los expertos recomiendan tener en cuenta la seguridad: los árboles naturales tienden a secarse, incrementando el riesgo de incendios dentro del hogar, por lo que su retiro oportuno responde también a una cuestión de prevención y orden doméstico.
Fuente: LT10
Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.
Especialistas advierten sobre los riesgos de los excesos durante Navidad y Año Nuevo y brindan recomendaciones simples para disfrutar de los encuentros sin afectar la salud.
La reutilización de estos residuos vegetales permite optimizar recursos en el hogar y el jardín, favoreciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental, de acuerdo con investigaciones recientes.
La evolución constante del conocimiento médico exige que los profesionales de la salud mantengan un compromiso activo con la actualización de sus saberes.
Los negocios de autoservicio enfrentan el desafío constante de mantener orden, claridad y eficiencia en la identificación de productos. Una gestión adecuada no solo mejora la experiencia de compra del cliente, sino que también optimiza el trabajo diario del personal y reduce errores en el punto de venta. En este escenario, contar con soluciones tecnológicas precisas como sistemas de etiquetado automatizado es fundamental.
Clásico total de la mesa navideña, el vitel toné tiene fama de difícil pero es más mito que realidad.
El nuevo informe anual de Google dejó en evidencia intereses inesperados y temas que marcaron el pulso del año, desde figuras públicas hasta fenómenos tecnológicos. Sin embargo, algunos resultados llamaron especialmente la atención.
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.
El Festival Gastronómico de la Ciudad volverá a reunir al arte culinario local en Nuestro Mayor Pulmón Verde, con espectáculos musicales, paseo de artesanos, entre otros atractivos.
Con total éxito finalizó el ciclo 2025 del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60MÁS”, propuesta especialmente dirigida al colectivo etario más de 60 años desarrollada por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en el complejo del CET.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Sin la necesidad de moverse de casa y con apenas unos objetos, una propuesta sencilla ayuda a fortalecer la movilidad y prevenir lesiones en adultos de todas las edades