Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".

Necrológicas06 de enero de 2026
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy martes 6 de enero a las 9:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal.

Nuestras condolencias a sus familiares.

Necrológicas19 de diciembre de 2025

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

