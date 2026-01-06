Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas06 de enero de 2026
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".Necrológicas06 de enero de 2026
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy martes 6 de enero a las 9:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal.
Nuestras condolencias a sus familiares.
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Jorgelina Isabel Tenorio viuda de Jourdan.
Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.
Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.
Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
