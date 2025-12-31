Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.

Necrológicas31 de diciembre de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy 31 de Diciembre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 18:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Necrológicas19 de diciembre de 2025

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

