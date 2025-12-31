Lo más visto

Colonia San José: Aprehendieron a un hombre en un predio rural Policiales 29 de diciembre de 2025 Un hombre de 48 años fue aprehendido el domingo por la mañana dentro de un predio en Colonia San José.

Se viene la gran Fiesta de la Cerveza del Club Atlético Argentino Locales 30 de diciembre de 2025 El Club Atlético Argentino invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Complejo Polideportivo del club, ubicado en el Acceso Norte de San Carlos Centro.

Medidas para evitar golpes de calor Locales 30 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.

Recolección diferenciada de residuos para año nuevo Locales 31 de diciembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración del Año Nuevo, ESTE JUEVES 1° DE ENERO, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.

Los Reyes Magos visitarán nuestra ciudad Locales 31 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, el LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.

El 2025 se despide con sol y una máxima de 39º Provinciales 31 de diciembre de 2025 La inestabilidad podría llegar hacia la tarde noche del 1 de enero. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 31 de diciembre de 2025 Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.