Los Reyes Magos visitarán nuestra ciudad

Recolección diferenciada de residuos para año nuevoLocales31 de diciembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración del Año Nuevo, ESTE JUEVES 1° DE ENERO, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, el LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.Locales31 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, el LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
Durante su viaje, Melchor, Gaspar y Baltazar entregarán golosinas a los niños, saludando y posando para las fotos con quienes se acerquen a cada uno de los lugares dispuestos.
Compartamos juntos un momento de mucha alegría y magia, sobre todo para los más pequeños.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración del Año Nuevo, ESTE JUEVES 1° DE ENERO, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.
El Club Atlético Argentino invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Complejo Polideportivo del club, ubicado en el Acceso Norte de San Carlos Centro.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.550 intervenciones a perros y gatos.
La Comuna de San Carlos Sud informa que los días 31 DE DICIEMBRE Y 1° DE ENERO NO SE BRINDARÁN LOS SERVICIOS COMUNALES y la Sede Comunal permanecerá cerrada.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrolla permanentemente tareas de bacheo, sellado de fisuras y toma de juntas tanto en calles urbanas como en Ruta Provincial Nº 6 en el tramo correspondiente a nuestra jurisdicción.
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad, mediante aportes económicos a través del “Programa Banco Solidario” dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, que luego se constituye en un fondo rotativo basado en la solidaridad, permitiendo que los emprendedores a través del financiamiento puedan adquirir aquello que les permita potenciar su producción y trabajo.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones del Colegio Corazón de Jesús N° 1055 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con recursos del Municipio.
Un hombre de 48 años fue aprehendido el domingo por la mañana dentro de un predio en Colonia San José.
El Club Atlético Argentino invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Complejo Polideportivo del club, ubicado en el Acceso Norte de San Carlos Centro.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración del Año Nuevo, ESTE JUEVES 1° DE ENERO, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, el LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
La inestabilidad podría llegar hacia la tarde noche del 1 de enero. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
El escenario se presenta complejo, lleno de tensiones y contrasentidos, donde la dificultad económica convive con una esperanza sostenida en un futuro mejor.
Trap, pop urbano y colaboraciones explosivas marcaron el año musical en Spotify.
Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.
En la tarde noche de ayer un hombre de 75 años fue aprehendido en San Jerónimo Norte quien habría agredido y amenazado a su vecino con un arma de fuego.