Los Reyes Magos visitarán nuestra ciudad

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, el LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.

Locales31 de diciembre de 2025
ScreenHunter_016

Durante su viaje, Melchor, Gaspar y Baltazar entregarán golosinas a los niños, saludando y posando para las fotos con quienes se acerquen a cada uno de los lugares dispuestos.

Compartamos juntos un momento de mucha alegría y magia, sobre todo para los más pequeños.

ScreenHunter_126

