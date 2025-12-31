El 2025 se despide con sol y una máxima de 39º

Según el Centro de Información Meteorológica, el año termina con algo de inestabilidad. El informe advierte que "se potencia el ingreso de aire cálido a la región y con ello comienza nuevamente el proceso lento y gradual de inestabilización, con ascenso de los registros térmicos. Este proceso ocurre con circulación de aire frío en altura, por lo que junto al ingreso de aire cálido y relativamente seco en superficie mantienen las jornadas con cielo mayormente despejado logrando que los valores de temperaturas máximas se eleven a rangos importantes".

Asimismo, indica que "las condiciones deberían comenzar a cambiar recién hacia el día sábado, con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas entre últimas horas del jueves y primeras del viernes, aunque las mismas se mantienen bajas".

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas para gran parte de la provincia. De esta forma, se advierte que el calor puede tener un efecto leve a moderado en la salud, y que las altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Miércoles: mín. 23° - máx. 39°. Cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas y en gradual ascenso de las máximas. Vientos leves predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, e incrementando su intensidad por momentos.

Pronóstico para los siguientes días

Jueves: mín. 24° - máx. 41°. Cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables. Alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio de las mínimas y gradual ascenso de las máximas. Vientos leves de direcciones variables, cambiando de leves a moderado del sector sur/sureste, con algunas rafagas hacia la tarde/noche o la noche.

Viernes: mín. 22° - máx. 39°. Cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día. Condiciones inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente. Alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día, pero las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave descenso. Vientos leves a moderados por momentos del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Sábado: mín. 21° - máx. 37°. Cielo mayormente despejado, con leve nubosidad por momentos. Condiciones algo inestables y mejorando lenta y gradualmente. Temperaturas en suave descenso. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al este por momentos.

Fuente: LT10