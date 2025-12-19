Necrológicas Ostta Sepelios

Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 17 de diciembre de 2025 Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.

Google lanza "Live Translate" para traducciones en tiempo real con IA Tecnología 17 de diciembre de 2025 La nueva función de Google Translate permite escuchar traducciones instantáneas directamente en auriculares, replicando el tono y la entonación. El sistema ya está disponible en versión beta para Android en algunos países.

Accidente de tránsito Policiales 17 de diciembre de 2025 Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Juan de Garay de la ciudad de San Carlos Centro, en horas de la tarde de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

San Carlos Sud: Comienzo de la Escuela de Verano 2026 Locales 19 de diciembre de 2025 Se encuentra abierta la inscripción para participar de la “Escuela de Verano 2026” del programa provincial “Santa Fe en Movimiento”.

Cuvertino: “La ley tributaria es una respuesta en un contexto nacional complejo” Política 19 de diciembre de 2025 El diputado provincial valoró la sanción definitiva del mensaje enviado por el Ejecutivo provincial. Entre otras cosas, destacó el esfuerzo fiscal que Santa Fe hace para sostener la producción y fomentar el empleo.

Clara García: “Después del año de la reforma constitucional, en 2026 vamos por las leyes para la santa fe del futuro” Política 19 de diciembre de 2025 Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.

Se inició la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad Locales 19 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Para qué sirven los carozos de aceitunas y por qué recomiendan conservarlos Interés General 19 de diciembre de 2025 La reutilización de estos residuos vegetales permite optimizar recursos en el hogar y el jardín, favoreciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental, de acuerdo con investigaciones recientes.