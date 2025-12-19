Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas17 de diciembre de 2025
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.Necrológicas19 de diciembre de 2025
Sus restos serán inhumados mañana Sábado 20 de Diciembre a las 9:00 horas en el Cementerio Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
Falleció hoy miércoles 12 de noviembre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Leda Antonia Cocco.
Falleció hoy Lunes 10 de Noviembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Cándido Carlos Roberto Sánchez.
Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 75 años, la Señora Isabel Marina Ramonda viuda de Bocassi.
Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Luis Rodolfo Gómez "Charata".
La nueva función de Google Translate permite escuchar traducciones instantáneas directamente en auriculares, replicando el tono y la entonación. El sistema ya está disponible en versión beta para Android en algunos países.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Juan de Garay de la ciudad de San Carlos Centro, en horas de la tarde de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Se encuentra abierta la inscripción para participar de la “Escuela de Verano 2026” del programa provincial “Santa Fe en Movimiento”.
El diputado provincial valoró la sanción definitiva del mensaje enviado por el Ejecutivo provincial. Entre otras cosas, destacó el esfuerzo fiscal que Santa Fe hace para sostener la producción y fomentar el empleo.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
La reutilización de estos residuos vegetales permite optimizar recursos en el hogar y el jardín, favoreciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental, de acuerdo con investigaciones recientes.
Es para facilitar la participación en las reuniones de Navidad y Año Nuevo a quienes viven en zonas alejadas de sus familias.
