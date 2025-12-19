Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

Necrológicas19 de diciembre de 2025
OSTTA
OSTTA

Sus restos serán inhumados mañana Sábado 20 de Diciembre a las 9:00 horas en el Cementerio Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_070

Accidente de tránsito

Policiales17 de diciembre de 2025

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Juan de Garay de la ciudad de San Carlos Centro, en horas de la tarde de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas19 de diciembre de 2025

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.