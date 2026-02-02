El Club Central donó útiles escolares para Casa de Tía Margarita

Medidas para evitar golpes de calorLocales03 de febrero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.
El Club Central llevó a cabo una campaña solidaria días atrás en la que los socios colaboraron desinteresadamente donando útiles escolares para los niños que asisten a Casa de Tía Margarita.Locales02 de febrero de 2026
En horas de la siesta de este lunes se realizó la entrega formal de los útiles escolares en la Secretaría del Club Central San Carlos a las responsables de dicha institución.
En este sentido se refirieron a la misma, el referente del Club Central Lautaro Yost, el Presidente Daniel Berardo, y la referente de Casa de Tía Margarita, María Rosa Perren.
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".
El enjambre atacó a la víctima, su esposa y su cuñada en un vehículo, cuando estaban en una zona rural de San Carlos Centro. El fallecido era oriundo de Granadero Baigorria. La médica que los atendió habló en Cadena 3 Rosario.
GASTRONOMÍA, ARTE Y MÚSICA EN LA 5° EDICIÓN DEL SAN CARLOS FOOD: SÁBADO 21 DE FEBRERO desde las 20:00 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que en el portal web de la Provincia se encuentran a disposición de los contribuyentes las Boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las Cuotas 1, 2 y 3 del año 2026, así como la opción de su pago total anual.
Falleció anoche en Gessler a la edad de 79 años, el Señor Néstor Julio Bertossi.
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
Con una jornada multitudinaria, se realizó la 48° Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda. “Hoy alentamos a dieciocho verdaderos héroes”, dijo el intendente Juan Pablo Poletti.
Es desde hoy al 9 de febrero. Las tutorías estarán orientadas para aquellas personas que finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).
En horas de la siesta de este lunes se entregaron útiles escolares en la Secretaría del Club Central San Carlos.
