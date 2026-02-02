El Club Central donó útiles escolares para Casa de Tía Margarita

En horas de la siesta de este lunes se realizó la entrega formal de los útiles escolares en la Secretaría del Club Central San Carlos a las responsables de dicha institución.

En este sentido se refirieron a la misma, el referente del Club Central Lautaro Yost, el Presidente Daniel Berardo, y la referente de Casa de Tía Margarita, María Rosa Perren.