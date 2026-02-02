El Club Central donó útiles escolares para Casa de Tía Margarita

El Club Central llevó a cabo una campaña solidaria días atrás en la que los socios colaboraron desinteresadamente donando útiles escolares para los niños que asisten a Casa de Tía Margarita.

Locales02 de febrero de 2026
ScreenHunter_012

En horas de la siesta de este lunes se realizó la entrega formal de los útiles escolares en la Secretaría del Club Central San Carlos a las responsables de dicha institución. 

En este sentido se refirieron a la misma, el referente del Club Central Lautaro Yost, el Presidente Daniel Berardo, y la referente de Casa de Tía Margarita, María Rosa Perren.  

