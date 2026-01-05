Se recuperó una mesa sustraída desde una viviendaPoliciales05 de enero de 2026
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.Policiales05 de enero de 2026
Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión una moto al mando de una mujer y una bicicleta en la que circulaba un hombre.
Ambos fueron trasladados al Hospital Suchón para su atención médica, uno por Bomberos y la otra persona por una unidad del 107, con fracturas.
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
La investigación se inició tras una denuncia de la Lotería de Santa Fe. PDI secuestró dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos. Dos personas fueron identificadas y continúan imputadas en libertad.
Se produjo un accidente de tránsito fatal en Belgrano y Colón de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 6:15 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En la tarde de este miércoles 31 de diciembre del 2025 se registró un hallazgo perturbador que conmocionó a los vecinos de la costanera de Sauce Viejo. Una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda escondía en su interior una escena sangrienta: los cuerpos de dos hombres acribillados y el cadáver de un animal vacuno.
En la tarde noche de ayer un hombre de 75 años fue aprehendido en San Jerónimo Norte quien habría agredido y amenazado a su vecino con un arma de fuego.
Ayer por la tarde, el Señor Jefe de la Unidad Regional XI Director de Policía Lic. Rodrigo Sebastián Villalva acompañado del Jefe de Agrupación de Unidades de Orden Público Alfredo Wimmer, el Subjefe de Cuerpos Comisario Aníbal Colque y el Jefe de la Sexta Zona de Inspección con personal a cargo estuvieron presentes en el operativo preventivo en el marco de la manifestación en pedido de justicia por el fallecimiento de Lucas Bruno.
El pasado viernes, oficiales de la Comisaria Segunda URXI de San Carlos Centro iniciaron actuaciones de oficio policial al tomar conocimiento a través de redes sociales de una publicación sobre el robo de un motovehículo marca BAJAJ 200cc. que se encontraba en el interior de un domicilio, la víctima decidió no realizar la denuncia correspondiente por no contar con la documentación del rodado.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Estudios científicos recientes, citados por The Telegraph, confirmaron que caminar entre 15 y 45 minutos diarios no solo impacta en el gasto calórico, sino que también trae otros beneficios para la salud.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento y la vida útil de los teléfonos. Especialistas recomiendan medidas simples para evitar sobrecalentamientos y daños irreversibles.
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
