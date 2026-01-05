Accidente de tránsito en Ruta 6

Te puede interesar

Se recuperó una mesa sustraída desde una vivienda Policiales 05 de enero de 2026 Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.

Choque en el cruce de San Carlos Policiales 01 de enero de 2026 Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.

Juego clandestino: allanaron domicilios en Santa Fe y Santo Tomé Policiales 01 de enero de 2026 La investigación se inició tras una denuncia de la Lotería de Santa Fe. PDI secuestró dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos. Dos personas fueron identificadas y continúan imputadas en libertad.

Accidente fatal en Belgrano y Colón Policiales 01 de enero de 2026 Se produjo un accidente de tránsito fatal en Belgrano y Colón de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 6:15 de este jueves.

Dos hombres asesinados y un animal vacuno dentro de una canoa en Sauce Viejo Policiales 31 de diciembre de 2025 En la tarde de este miércoles 31 de diciembre del 2025 se registró un hallazgo perturbador que conmocionó a los vecinos de la costanera de Sauce Viejo. Una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda escondía en su interior una escena sangrienta: los cuerpos de dos hombres acribillados y el cadáver de un animal vacuno.

San Jerónimo Norte: Gresca entre vecinos. un hombre fue aprehendido Policiales 31 de diciembre de 2025 En la tarde noche de ayer un hombre de 75 años fue aprehendido en San Jerónimo Norte quien habría agredido y amenazado a su vecino con un arma de fuego.

Santa Clara de Buena Vista: Dispositivo de prevención en manifestación Policiales 31 de diciembre de 2025 Ayer por la tarde, el Señor Jefe de la Unidad Regional XI Director de Policía Lic. Rodrigo Sebastián Villalva acompañado del Jefe de Agrupación de Unidades de Orden Público Alfredo Wimmer, el Subjefe de Cuerpos Comisario Aníbal Colque y el Jefe de la Sexta Zona de Inspección con personal a cargo estuvieron presentes en el operativo preventivo en el marco de la manifestación en pedido de justicia por el fallecimiento de Lucas Bruno.