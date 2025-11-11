Se actualizó el alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y la región centro

El SMN emitió una advertencia para el sur santafesino y zonas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

Zonales11 de noviembre de 2025
26082020-lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional informó este martes por la tarde que está vigente un alerta amarillo por tormentas para zonas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.

Puntualmente en Santa Fe, el aviso comprende los departamentos La Capital, Garay, San Jerónimo, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros, General López, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

Recomendaciones

En el mismo sentido, el organismo recomendó evitar salir; no la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Fuente: El Litoral

