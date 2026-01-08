Se inició la construcción de una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

En el marco del incesante avance del Programa Municipal de Hábitat que el Municipio desarrolla con recursos propios, comenzó por estos días la construcción de una nueva vivienda bajo la operatoria “Lote Propio”, mientras avanza la 8° Etapa del mencionado Programa con la construcción de 11 nuevas unidades habitacionales en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra.

Locales08 de enero de 2026
ScreenHunter_042

En el marco del incesante avance del Programa Municipal de Hábitat que el Municipio desarrolla con recursos propios, comenzó por estos días la construcción de una nueva vivienda bajo la operatoria “Lote Propio”, mientras avanza la 8° Etapa del mencionado Programa con la construcción de 11 nuevas unidades habitacionales en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra. La misma, con la habitual tipología y características constructivas, contará con dos dormitorios, baño y lavadero con artefactos y griferías, cocina-comedor, instalación de cloacas conectada a la red, instalación de agua fría y caliente, instalación de gas para cocina, calefón y calefactor e instalación eléctrica completa.

“Adquirimos el lote en el 2009 y nunca logramos comenzar a construir. Estamos felices con este sueño que ya está mucho más cerca y muy sorprendidos con el avance de obra”, destacó Sebastián Tossone, flamante adjudicatario junto a su grupo familiar.  

“Cuando entregamos la anterior vivienda bajo esta modalidad en Octubre manifestamos que daríamos continuidad a esta operatoria, y aquí estamos como es costumbre, cumpliendo con la palabra empeñada. Los hechos hablan por sí solos, como siempre destacamos, el compromiso de esta gestión con el hábitat es claro y contundente”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.

Te puede interesar
ScreenHunter_029

Chiafredo organiza “Sunset Entre Cielos”

Locales06 de enero de 2026

Chiafredo organiza una nueva edición de “Sunset Entre Cielos” el día sábado 24 de enero, de las 20:00 a las 4:00 horas, en Los Teros ubicado en Ruta Provincial N°6 - KM 38, de la localidad de San Carlos Norte.

ScreenHunter_016

Los Reyes Magos visitarán nuestra ciudad

Locales05 de enero de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.

Lo más visto
ScreenHunter_021

Accidente de tránsito en Ruta 6

Policiales05 de enero de 2026

Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_033

Parte de prensa a la comunidad de San Carlos

Política06 de enero de 2026

Como vecino de San Carlos Centro, empleado municipal y Concejal electo por el voto popular, considero necesario dirigirme a toda la comunidad para aclarar una situación que me preocupa profundamente y que, lamentablemente, el Departamento Ejecutivo Municipal no quiere explicar con claridad.

ScreenHunter_042

Se inició la construcción de una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

Locales08 de enero de 2026

En el marco del incesante avance del Programa Municipal de Hábitat que el Municipio desarrolla con recursos propios, comenzó por estos días la construcción de una nueva vivienda bajo la operatoria “Lote Propio”, mientras avanza la 8° Etapa del mencionado Programa con la construcción de 11 nuevas unidades habitacionales en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra.