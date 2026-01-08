Se inició la construcción de una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

Hoy jueves: Continúan las clases de cardio al aire libreLocales08 de enero de 2026
En el marco del incesante avance del Programa Municipal de Hábitat que el Municipio desarrolla con recursos propios, comenzó por estos días la construcción de una nueva vivienda bajo la operatoria “Lote Propio”, mientras avanza la 8° Etapa del mencionado Programa con la construcción de 11 nuevas unidades habitacionales en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra. La misma, con la habitual tipología y características constructivas, contará con dos dormitorios, baño y lavadero con artefactos y griferías, cocina-comedor, instalación de cloacas conectada a la red, instalación de agua fría y caliente, instalación de gas para cocina, calefón y calefactor e instalación eléctrica completa.
“Adquirimos el lote en el 2009 y nunca logramos comenzar a construir. Estamos felices con este sueño que ya está mucho más cerca y muy sorprendidos con el avance de obra”, destacó Sebastián Tossone, flamante adjudicatario junto a su grupo familiar.
“Cuando entregamos la anterior vivienda bajo esta modalidad en Octubre manifestamos que daríamos continuidad a esta operatoria, y aquí estamos como es costumbre, cumpliendo con la palabra empeñada. Los hechos hablan por sí solos, como siempre destacamos, el compromiso de esta gestión con el hábitat es claro y contundente”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
El Intendente Juan José Placenzotti informó en horas de la mañana de este martes que la obra del gasoducto del Área Industrial comenzará en el mes de febrero.
Chiafredo organiza una nueva edición de “Sunset Entre Cielos” el día sábado 24 de enero, de las 20:00 a las 4:00 horas, en Los Teros ubicado en Ruta Provincial N°6 - KM 38, de la localidad de San Carlos Norte.
Con total éxito finalizó el ciclo 2025 del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60MÁS”, propuesta especialmente dirigida al colectivo etario más de 60 años desarrollada por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en el complejo del CET.
El Festival Gastronómico de la Ciudad volverá a reunir al arte culinario local en Nuestro Mayor Pulmón Verde, con espectáculos musicales, paseo de artesanos, entre otros atractivos.
Informamos que a partir de este mes se pueden gestionar los trámites de REGISTRO DE UNIDAD TRANSPORTE DE ALIMENTO (UTA) con vigencia 2026.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Como vecino de San Carlos Centro, empleado municipal y Concejal electo por el voto popular, considero necesario dirigirme a toda la comunidad para aclarar una situación que me preocupa profundamente y que, lamentablemente, el Departamento Ejecutivo Municipal no quiere explicar con claridad.
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.
En la madrugada de ayer, personal de la Unidad Operativa Regional III (Santa Fe) perteneciente a la Guardia Provincial, realizó un control vehicular sobre Ruta Provincial N° 10, a la altura de la localidad de López, donde detectaron un caso de alcoholemia positiva en un camionero.
El primer eclipse solar de 2026 ya tiene fecha confirmada y despertó expectativa entre astrónomos y aficionados al cielo.
Se anticipa un final de semana inestable y con tormentas, que se extienden hasta por lo menos el día sábado. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
Además, trasladaron preventivamente a un adolescente, como resultado de una intervención concretada durante la madrugada de hoy en la zona céntrica de San Carlos Centro.