Se inició la construcción de una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

En el marco del incesante avance del Programa Municipal de Hábitat que el Municipio desarrolla con recursos propios, comenzó por estos días la construcción de una nueva vivienda bajo la operatoria “Lote Propio”, mientras avanza la 8° Etapa del mencionado Programa con la construcción de 11 nuevas unidades habitacionales en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra. La misma, con la habitual tipología y características constructivas, contará con dos dormitorios, baño y lavadero con artefactos y griferías, cocina-comedor, instalación de cloacas conectada a la red, instalación de agua fría y caliente, instalación de gas para cocina, calefón y calefactor e instalación eléctrica completa.

“Adquirimos el lote en el 2009 y nunca logramos comenzar a construir. Estamos felices con este sueño que ya está mucho más cerca y muy sorprendidos con el avance de obra”, destacó Sebastián Tossone, flamante adjudicatario junto a su grupo familiar.

“Cuando entregamos la anterior vivienda bajo esta modalidad en Octubre manifestamos que daríamos continuidad a esta operatoria, y aquí estamos como es costumbre, cumpliendo con la palabra empeñada. Los hechos hablan por sí solos, como siempre destacamos, el compromiso de esta gestión con el hábitat es claro y contundente”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.