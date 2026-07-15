La plaza San Martín volvió a teñirse de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que le aseguró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, desató una verdadera fiesta en la plaza San Martín de la ciudad de San Carlos Centro.

Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, cientos de vecinos comenzaron a llegar a la plaza principal para celebrar una nueva hazaña de la Albiceleste.

Con camisetas, banderas, bombos y cornetas, familias enteras, grupos de amigos y jóvenes coparon el tradicional punto de encuentro para compartir la alegría de una clasificación histórica. Los cánticos dedicados a la Selección y el inconfundible "¡Dale campeón!" se hicieron escuchar durante toda la tarde, mientras una larga caravana de autos recorría las calles haciendo sonar sus bocinas.

En la plaza, el clima fue de celebración permanente. Los vecinos se abrazaron, cantaron y alentaron como si estuvieran en la cancha, demostrando una vez más la pasión que despierta la Selección Argentina.

Ahora, la expectativa está puesta en la gran final frente a España, donde Argentina buscará conquistar un nuevo título mundial y seguir escribiendo una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística.