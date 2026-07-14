Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
Locales14 de julio de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

- El Arte de Hablar: la Oratoria
- Orígenes y Evolución de la IA
- Gimp para la Creación de Imágenes
- Storytelling
- Enseñar y Aprender con TIC
- Primeros Pasos en Fotografía Digital
- Teorías del Liderazgo
- Educación y Videojuegos

- Inteligencia Emocional para el Trabajo en Equipo

Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.

Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo  en el Campus Universitario Municipal,

Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.

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