Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

- El Arte de Hablar: la Oratoria

- Orígenes y Evolución de la IA

- Gimp para la Creación de Imágenes

- Storytelling

- Enseñar y Aprender con TIC

- Primeros Pasos en Fotografía Digital

- Teorías del Liderazgo

- Educación y Videojuegos

- Inteligencia Emocional para el Trabajo en Equipo

Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.

Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal,

Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.