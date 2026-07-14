La Agrupación Callejeritos convoca a una adopción responsable

La búsqueda de un hogar para una cachorra continúa siendo el objetivo de una nueva campaña de adopción responsable impulsada a través de las redes sociales de la Agrupación Callejeritos de San Carlos. Se trata de la última de una camada de siete hermanitos que aún no ha encontrado una familia y aguarda una oportunidad para comenzar una nueva vida.

Según destacaron desde la organización que lleva adelante la iniciativa, la pequeña tiene apenas un par de meses de vida, es muy cariñosa, sociable y convive sin inconvenientes con otros perros. Además, resaltaron su carácter dócil y afectuoso, invitando a quienes estén pensando en sumar una mascota a su hogar a conocerla.

Desde la agrupación recordaron que la adopción implica un compromiso a largo plazo. Por ese motivo, solicitan que los interesados cuenten con un patio cerrado, los medios necesarios para garantizar su alimentación, el cumplimiento del calendario de vacunación y la atención veterinaria que pudiera requerir. Asimismo, como parte de la tenencia responsable, se solicita el compromiso de realizar su castración cuando cumpla los seis meses de edad.

Quienes deseen brindarle una familia pueden comunicarse con la página de la organización para obtener más información y coordinar una entrevista.

"La pequeña solo espera una oportunidad", expresaron desde la campaña, con la esperanza de que pronto pueda encontrar el hogar definitivo que merece.