La Agrupación Callejeritos convoca a una adopción responsable

La búsqueda de un hogar para una cachorra continúa siendo el objetivo de una nueva campaña de adopción responsable impulsada a través de las redes sociales de la Agrupación Callejeritos de San Carlos. Se trata de la última de una camada de siete hermanitos que aún no ha encontrado una familia y aguarda una oportunidad para comenzar una nueva vida.
Locales14 de julio de 2026

La búsqueda de un hogar para una cachorra continúa siendo el objetivo de una nueva campaña de adopción responsable impulsada a través de las redes sociales de la Agrupación Callejeritos de San Carlos. Se trata de la última de una camada de siete hermanitos que aún no ha encontrado una familia y aguarda una oportunidad para comenzar una nueva vida.

Según destacaron desde la organización que lleva adelante la iniciativa, la pequeña tiene apenas un par de meses de vida, es muy cariñosa, sociable y convive sin inconvenientes con otros perros. Además, resaltaron su carácter dócil y afectuoso, invitando a quienes estén pensando en sumar una mascota a su hogar a conocerla.

Desde la agrupación recordaron que la adopción implica un compromiso a largo plazo. Por ese motivo, solicitan que los interesados cuenten con un patio cerrado, los medios necesarios para garantizar su alimentación, el cumplimiento del calendario de vacunación y la atención veterinaria que pudiera requerir. Asimismo, como parte de la tenencia responsable, se solicita el compromiso de realizar su castración cuando cumpla los seis meses de edad.

Quienes deseen brindarle una familia pueden comunicarse con la página de la organización para obtener más información y coordinar una entrevista.

"La pequeña solo espera una oportunidad", expresaron desde la campaña, con la esperanza de que pronto pueda encontrar el hogar definitivo que merece.

ScreenHunter_058
Te puede interesar
ScreenHunter_055

Hoy: Tarde de teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
A modo de cierre de las vacaciones de invierno, hoy Viernes a las 16,30 hs. en el SUM Comunal de calle San Martín 952 de San Carlos Sud, y con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA se presentará la obra teatral para niños “Misterio en el callejón 34”, una historia con mucho misterio.

ScreenHunter_171

Hoy viernes: Teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “LAS INCREÍBLES HISTORIAS DE BELLA 2, Nuevos Cuentos para Disfrutar en Familia” HOY VIERNES 17 DE JULIO en el Salón de la Sociedad Italiana en DOS FUNCIONES: 15 HS. Y 17 HS.
ScreenHunter_067

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Locales15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.
ScreenHunter_065

Más capacitaciones gratuitas en oficios

Locales15 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Lo más visto
ScreenHunter_171

Hoy viernes: Teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “LAS INCREÍBLES HISTORIAS DE BELLA 2, Nuevos Cuentos para Disfrutar en Familia” HOY VIERNES 17 DE JULIO en el Salón de la Sociedad Italiana en DOS FUNCIONES: 15 HS. Y 17 HS.
ScreenHunter_055

Hoy: Tarde de teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
A modo de cierre de las vacaciones de invierno, hoy Viernes a las 16,30 hs. en el SUM Comunal de calle San Martín 952 de San Carlos Sud, y con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA se presentará la obra teatral para niños “Misterio en el callejón 34”, una historia con mucho misterio.

ScreenHunter_067

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Locales15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.