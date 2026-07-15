Más capacitaciones gratuitas en oficios

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

En esta ocasión se ha dispuesto dictar el curso de “PELUQUERÍA FEMENINA”.

El mismo comenzará el 3 de Agosto, será de nivel inicial, por lo que no requerirá base de conocimientos previos, y tendrá cupos limitados. Se dictará los días Lunes de 14 a 16 horas en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”, sito en T. Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas de nuestra ciudad.

Los interesados deberán registrar su inscripción vía WhatsApp al 3404530605.