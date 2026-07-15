Más capacitaciones gratuitas en oficios

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la BastillaLocales15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.