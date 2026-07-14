Principio de incendio en una garrafa de gas

Un principio de incendio se registró al mediodía de este martes en una vivienda ubicada en calle Sarmiento 1782 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

De acuerdo con la información disponible, el foco ígneo se originó en una garrafa de gas instalada en la propiedad. Ante la situación, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar el incidente, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran daños de mayor magnitud.

Gracias al rápido accionar del personal bomberil, la situación fue controlada sin que trascendieran mayores consecuencias. Las actuaciones permitieron asegurar el lugar y prevenir nuevos riesgos.