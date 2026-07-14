Principio de incendio en una garrafa de gas

Un principio de incendio se registró al mediodía de este martes en una vivienda ubicada en calle Sarmiento 1782 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Policiales14 de julio de 2026

Un principio de incendio se registró al mediodía de este martes en una vivienda ubicada en calle Sarmiento 1782 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

De acuerdo con la información disponible, el foco ígneo se originó en una garrafa de gas instalada en la propiedad. Ante la situación, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar el incidente, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran daños de mayor magnitud.

Gracias al rápido accionar del personal bomberil, la situación fue controlada sin que trascendieran mayores consecuencias. Las actuaciones permitieron asegurar el lugar y prevenir nuevos riesgos.

ScreenHunter_061
Te puede interesar
ScreenHunter_053

La policía rescató un puma que apareció en el patio de una vivienda de San Jerónimo Norte

Policiales12 de julio de 2026
Personal de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", con la colaboración de efectivos de la Comisaría 3ª de la Unidad Regional XI, rescató este sábado un ejemplar de puma que había ingresado al patio de una vivienda ubicada en calle Coronel Denis al 700, en la localidad de San Jerónimo Norte. Posteriormente, el animal fue liberado en una zona rural apta para su reinserción al medio silvestre.
Lo más visto
ScreenHunter_171

Hoy viernes: Teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “LAS INCREÍBLES HISTORIAS DE BELLA 2, Nuevos Cuentos para Disfrutar en Familia” HOY VIERNES 17 DE JULIO en el Salón de la Sociedad Italiana en DOS FUNCIONES: 15 HS. Y 17 HS.
ScreenHunter_055

Hoy: Tarde de teatro en vacaciones de invierno

Locales17 de julio de 2026
A modo de cierre de las vacaciones de invierno, hoy Viernes a las 16,30 hs. en el SUM Comunal de calle San Martín 952 de San Carlos Sud, y con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA se presentará la obra teatral para niños “Misterio en el callejón 34”, una historia con mucho misterio.

ScreenHunter_067

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Locales15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.