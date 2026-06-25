Cululú: Detenido y puesto a disposición de la justicia

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia desde finales del mes de mayo se entregó hoy en el Destacamento Policial N° 3 URXI - Cululú.

A raíz de un pedido de colaboración de la Policía de Investigaciones realizado en fecha 30 de mayo a los fines de proceder a la Detención de un hombre mayor de edad con domicilio en Laguna Paiva en el marco de una investigación judicial llevada adelante por PDI, la Unidad Regional XI implemento oportunamente importantes operativos de rastrillajes principalmente en la zona norte del Departamento Las Colonias, donde había indicios de que el mismo podría encontrarse.

Con el pasar de los días los agentes continuaron con su misión de búsqueda, la cual culminó en el día de hoy cuando este hombre de 40 años se presentó en el Destacamento Policial de Cululú y decidió entregarse voluntariamente a las autoridades.

Inmediatamente se procedió a la Detención del mismo y fue trasladado con los recaudos de seguridad pertinentes a sede de la alcaidía URXI, donde permanecerá alojado a disposición de la justicia actuante.