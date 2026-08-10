Condenaron a 16 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de dos hijas de su pareja en las ciudades de San Carlos Centro, Malabrigo y Reconquista

Se trata de N. A. G., de 46 años, quien cometió los ilícitos durante la infancia de las víctimas. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses. El fiscal que representó al MPA en el debate es Valentín Hereñú.
Policiales10 de agosto de 2026

Se trata de N. A. G., de 46 años, quien cometió los ilícitos durante la infancia de las víctimas. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses. El fiscal que representó al MPA en el debate es Valentín Hereñú.

Un hombre de 46 años identificado como N. A. G. fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos hijas de su pareja en las ciudades de San Carlos Centro (departamento Las Colonias), Malabrigo y Reconquista (ambas del departamento General Obligado). Si bien las víctimas actualmente son mayores de edad, eran niñas al momento de los hechos.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal presidido por el juez Martín Gauna Chapero e integrado además por la jueza Natalia Palud y el juez Sergio Olivera, en el marco de un juicio oral que se finalizó hoy en los tribunales reconquistenses.

El fiscal Valentín Hereñú representó al MPA en el debate. Luego de conocer el veredicto, destacó que “el tribunal avaló las calificaciones legales que habíamos propuesto y optó por una pena cercana a la de 18 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Por otro lado, a raíz de la condena el fiscal solicitó la prisión preventiva de G.–quien había llegado al juicio en libertad–, y el tribunal hizo lugar al requerimiento.

 

En distintas viviendas

El funcionario del MPA sostuvo que “el condenado llevó adelante su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2010 y 2016”, y especificó que “al momento de los primeros ilícitos, ambas víctimas transitaban su escolaridad primaria”.

“Para cometer los abusos, G. se valió de la convivencia que mantuvo con las niñas en diferentes localidades de la provincia”, señaló Hereñú. “Aprovechaba momentos en los que se quedaban a solas en los domicilios en los que residían”, aseguró.

Además, el fiscal planteó que “en el marco de los hechos delictivos, el condenado obligó a las víctimas a usar vestimentas que no eran acordes a su edad, entre otros sometimientos que tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de las niñas”.

 Por otro lado, Hereñú indicó que “cuando una de las víctimas cursaba la escuela secundaria, escribió una carta en la que develaba los abusos y otros maltratos que había sufrido y se la entregó a un profesor”, y agregó que “ese docente, junto con otras autoridades de la institución educativa, realizó la denuncia que originó la investigación penal”. Al respecto, remarcó que “la adolescente encontró en la escuela un ámbito de confianza en el cual pudo expresarse”.

 

Calificación penal

G. fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las hijas de su pareja; y de abuso sexual simple y promoción de la corrupción de menores en contra de las dos niñas. Los tres delitos fueron agravados por la convivencia con las víctimas.

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