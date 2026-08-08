Media sanción al proyecto de Pirola para fortalecer los principios éticos en el uso de la Inteligencia Artificial

La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a la iniciativa presentada por Rubén Pirola que modifica el artículo 12 de la Ley 14.256 e incorpora la adhesión provincial a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO. El proyecto suma estándares internacionales vinculados con derechos humanos, privacidad, transparencia, responsabilidad y equidad y avanza en consonancia con los nuevos derechos digitales incorporados a la Constitución Provincial en 2025.

La Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, que propone modificar el artículo 12 de la Ley N.º 14.256, de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los principios éticos aplicables al desarrollo y utilización de la Inteligencia Artificial en Santa Fe.

La iniciativa incorpora expresamente la adhesión de la provincia a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial aprobada por la UNESCO en 2021, uno de los principales instrumentos internacionales existentes en esta materia. El texto establece como principios centrales el respeto de los derechos humanos, la dignidad y diversidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad.

“La Inteligencia Artificial está transformando cada vez más ámbitos de nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de acompañar ese proceso con principios claros que protejan a las personas, generen confianza y permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología”, expresó Pirola tras la aprobación.

En consonancia con la Constitución de 2025

El proyecto de ley adquiere especial relevancia a partir de la reforma de la Constitución Provincial de 2025. Los artículos 27, 28 y 29 incorporaron al texto constitucional santafesino los derechos digitales, la tecnología y los entornos digitales, estableciendo principios vinculados con el uso ético y seguro de las tecnologías, el bien común y la preservación de la centralidad y la dignidad de la persona humana.

El proyecto que obtuvo media sanción avanza en consonancia con ese nuevo marco constitucional y suma los estándares internacionales establecidos por UNESCO como referencia específica para el desarrollo y utilización de sistemas de Inteligencia Artificial en Santa Fe.

“Los nuevos artículos de nuestra Constitución marcan un camino para Santa Fe en materia de derechos digitales y tecnologías. Este proyecto permite avanzar sobre esos principios y construir herramientas concretas para acompañar la innovación con responsabilidad, seguridad y respeto por la dignidad de las personas”, señaló el senador.

Pirola agregó que “la dignidad, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad tienen que formar parte de las decisiones vinculadas con estas nuevas herramientas y acompañar las enormes oportunidades que abre la Inteligencia Artificial”.

Transparencia legislativa y representación de Las Colonias La publicación íntegra de cada iniciativa legislativa constituye uno de los rasgos diferenciales del trabajo de representación que Pirola sostiene en Las Colonias. A través de rubenpirola.com, los vecinos pueden acceder de manera permanente a los proyectos presentados, conocer sus fundamentos y descargar la documentación original.

Esa práctica incorpora un nivel de transparencia poco habitual en la actividad legislativa provincial: cada propuesta queda disponible para ser leída, analizada y seguida directamente por la comunidad a la que representa.

“Representar a Las Colonias implica llevar su voz a la Legislatura y rendir cuentas sobre cada decisión que tomamos. Es prioridad desde el primer día que todos nuestros vecinos puedan conocer qué presentamos, por qué lo hacemos y qué recorrido tiene cada iniciativa”, afirmó Pirola.

La puesta a disposición pública de los proyectos vincula directamente la tarea parlamentaria con el territorio y permite que la representación de los intereses de Las Colonias tenga una expresión concreta, verificable y accesible para cualquier ciudadano.

Con la media sanción obtenida en el Senado, la iniciativa continuará su recorrido legislativo para avanzar en la incorporación de estándares éticos internacionales al marco provincial sobre Inteligencia Artificial, en consonancia con los principios establecidos por la Constitución santafesina reformada en 2025.

El texto completo del proyecto y sus fundamentos ya se encuentran disponibles para consulta y descarga en rubenpirola.com.