Clara García: “La región centro es ejemplo de desarrollo federal”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, estuvo en San Francisco (Córdoba), donde el gobernador Frigerio asumió la presidencia pro témpore del bloque regional, acompañado de sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, participó en San Francisco (Córdoba), de la ceremonia de recambio de autoridades de la Región Centro, donde el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asumió la presidencia pro témpore en relevo de su par de Córdoba, Martín Llaryora. Junto a ellos, estuvo el tercer miembro del bloque regional, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Esta ceremonia que ya es tradicional, donde los tres gobernadores van rotando cada año en la presidencia de la Región Centro es un gran ejemplo de federalismo para el país. No es fácil que tres provincias con tres signos políticos diferentes digan presente para defender a los que producen, a los que trabajan, a los que generan el desarrollo en el país cuando la Nación da la espalda”, destacó García en declaraciones periodísticas y en tono crítico hacia el gobierno de Javier Milei, añadió: “Nos da la espalda con las rutas, con los recursos, con la obra pública, con las retenciones, que salen de la riqueza de la Región Centro y van a las arcas de un gobierno nacional que no las reintegra de forma equitativa”.

En el caso de las rutas nacionales, luego de una larga espera y muchas idas y vueltas burocráticas, la Casa Rosada accedió recién la semana pasada al traspaso de la A012 a la órbita de Santa Fe para su mantenimiento con fondos provinciales. Sin embargo, quedan otras, como como la Ruta Nacional 11 y la Ruta Nacional 33, que continúan en condiciones desastrosas, poniendo en riesgo la vida de las personas y perjudicando la logística de la cosecha hacia los puertos del Gran Rosario.

“Hoy vemos como a nivel nacional dan de baja los controles para la entrada de alimentos siendo que somos una potencia agroalimentaria y tenemos tanta reserva de calidad. Y al mismo tiempo, no hay ningún tipo de previsión nacional para enfrentar el fenómeno del Niño, un evento climático que ta sabemos será muy complejo”, cuestionó la legisladora.

“Aquí, en San Francisco, ratificamos que en el interior está el motor del desarrollo del país. Es desde esta región tan pujante que vamos a seguir reivindicando el diálogo, la integración y la articulación de políticas productivas para impulsar el crecimiento del país”, aseveró.

Tras la firma de la constitución de la Casa de la Región Centro, que funcionará precisamente en la ciudad de San Francisco, los mandatarios resaltaron el valor de la integración, con un expreso reconocimiento a los fundadores, Jorge Obeid (Santa Fe), Jorge Busti (Entre Ríos) y Ramón Mestre (Córdoba).