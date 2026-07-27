San Carlos Sud en sexta fecha: podios de Benja Peralta y Ramiro y Bautista Lang

La 6ª Fecha, segunda consecutiva en el Circuito Juan Betique de San Carlos Sud, Santa Fe; tuvo cinco ganadores diferentes y tres podios locales en las finales que se corrieron el domingo 26 de julio por el Campeonato 2026 del CAM Promocional.
Polideportivo27 de julio de 2026

La 6ª Fecha, segunda consecutiva en el Circuito Juan Betique de San Carlos Sud, Santa Fe; tuvo cinco ganadores diferentes y tres podios locales en las finales que se corrieron el domingo 26 de julio por el Campeonato 2026 del CAM Promocional.

En la Categoría 50cc Minimotos la victoria en Serie fue para Agustín Peralta de San Carlos Centro pero la final un problema en la moto lo dejó sin chances al piloto local. Ganó por primera vez Lohan Orecchia seguido de Agustín Mondino de Gálvez y tercero el local Ramiro Lang.

En 110cc Standard Aficionados, la categoría base del Promocional, se impuso Federico Derotier de Ramona en una gran final con Denis Bertolé de San Jerónimo Norte que se definió sobre la bandera de cuadros. Completó el podio César Rinaudo de Ramona. Franco Doble de San Carlos Centro fue 6° y debió abandonar Bautista Serano de San Carlos Sud.

En 125cc Internacional los triunfos en pole, serie y final fueron para Santino Inbernos de Rufino. El 2° y 3° puesto del podio fue para los pilotos locales: Benjamín Peralta de San Carlos Centro y Bautista Lang de San Carlos Sud.

En 110cc Libre ganó el actual campeón Johann Tschopp de Entre Ríos seguido de Agustín Rodríguez y Leonardo Fornero, ambos de Córdoba.

En 450cc Internacional la victoria fue para Marcos Bortolotti de Suardi con Santino Inbernos y Juan Ignacio Sacco completando el podio. Fue cuarto el local Gregorio Lang.

La próxima fecha del CAM PROMOCIONAL será nuevamente en San Carlos Sud el 8 y 9 de agosto y luego a los 14 días llegará al Juan Betique el Certamen Argentino de Motociclismo en su 9ª y penúltima fecha de la Temporada 2026.-

PODIOS – 6ª Fecha – Domingo 26/07 – CAM PROMOCIONAL
Minimoto
1.    Orecchia Lhoan – Elisa, Santa Fe
2.    Mondino Agustín – Gálvez, Santa Fe
3.    Lang Ramiro – San Carlos Sud, Santa Fe

110cc Aficionados
1.    Derotier Federico – Ramona, Santa Fe
2.    Bertolé Denis – San Jerónimo Norte, Santa Fe
3.    Rinaudo Cesar – Ramona, Santa Fe

125cc Internacional
1.    Santino Inbernos – Rufino, Santa Fe
2.    Benjamín Peralta – San Carlos Centro, Santa Fe
3.    Bautista Lang – San Carlos Sud, Santa Fe

110cc Libre
1.    Tschopp Johann – San Salvador, Entre Ríos
2.    Rodriguez Agustín – Morrison, Córdoba
3.    Fornero Leonardo – Las Varillas, Córdoba

450cc Internacional
1.    Bortolotti Marcos – Suardi, Santa Fe
2.    Ibernos Santino – Rufino, Santa Fe
3.    Sacco Juan Ignacio – San Francisco, Córdoba

Gentileza: Jorge Pablo Píccolo

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