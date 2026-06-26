El Club Atlético Argentino continúa invirtiendo en infraestructura

El Decano concretó una nueva obra de infraestructura en su Complejo Polideportivo, reafirmando su compromiso con el crecimiento institucional y la mejora permanente de sus espacios deportivos.

En esta oportunidad, se realizó el recambio de 12 equipos de mercurio halogenado por luminarias LED Sport de 300W, que brindan un rendimiento lumínico superior al de las anteriores, optimizando significativamente la iluminación del sector.

La obra incluyó además la renovación completa del cableado y del sistema de comando de encendido, mejorando la seguridad y el funcionamiento de la instalación.

La inversión, que alcanza los 7 millones de pesos, tiene como objetivo brindar mejores condiciones para la práctica deportiva y el desarrollo de las actividades de la institución, beneficiando tanto a los deportistas como a quienes visitan las instalaciones del club.

Este importante avance fue posible gracias a los recursos generados por el Argentinito Femenino y se suma a la reciente siembra realizada en el mismo sector, reflejando la política institucional de reinvertir los ingresos de sus eventos en obras que fortalecen el patrimonio del club.

Desde el Club Atlético Argentino destacaron que este tipo de inversiones permiten seguir mejorando la infraestructura deportiva y ofreciendo espacios cada vez más seguros, modernos y funcionales para socios, deportistas y toda la comunidad.

La institución agradece a todas las personas que, con su trabajo, colaboración y participación en los distintos eventos, hacen posible continuar impulsando el crecimiento del club.