El Club Central presentó la remodelación del Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”

La institución presentó las obras de remodelación del tradicional Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”, en horas de la tarde des te viernes pasado.

El Club Central San Carlos presentó oficialmente la remodelación integral del histórico Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”, un espacio emblemático de la institución que fue adaptado para brindar mayores comodidades y ampliar las posibilidades de uso por parte de socios y vecinos.

Durante la presentación, las autoridades explicaron que la obra respondió a la necesidad de modernizar las instalaciones de acuerdo con las demandas actuales. Entre las principales mejoras se destacan la construcción de un amplio patio, pensado especialmente para cumpleaños y eventos sociales que requieren un espacio al aire libre, y la incorporación de una cocina totalmente equipada que permitirá ofrecer nuevas alternativas gastronómicas para quienes alquilen el salón.

La inversión destinada a la remodelación rondó los 70 millones de pesos. Desde la institución señalaron que, durante el desarrollo de los trabajos, surgieron mejoras adicionales en infraestructura que incrementaron el presupuesto inicial. El financiamiento fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Club Central San Carlos y su Mutual. Asimismo, confirmaron que el salón podrá ser alquilado tanto por socios como por particulares, aunque los asociados contarán con importantes beneficios y tarifas promocionales.

Las autoridades destacaron además el permanente acompañamiento de la Mutual hacia el club, remarcando que ambas instituciones trabajan de manera conjunta para impulsar nuevas obras y fortalecer el crecimiento deportivo y social. Este año, además, la Mutual celebra su 60° aniversario, coincidiendo con el centenario de la entidad deportiva, un hecho considerado muy significativo por sus dirigentes.