El Club Central presentó la remodelación del Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”

La institución presentó las obras de remodelación del tradicional Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”, en horas de la tarde des te viernes pasado. 
Polideportivo27 de julio de 2026

La institución presentó las obras de remodelación del tradicional Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”, en horas de la tarde des te viernes pasado.

El Club Central San Carlos presentó oficialmente la remodelación integral del histórico Salón de Usos Múltiples “Raúl Ferrari”, un espacio emblemático de la institución que fue adaptado para brindar mayores comodidades y ampliar las posibilidades de uso por parte de socios y vecinos.

Durante la presentación, las autoridades explicaron que la obra respondió a la necesidad de modernizar las instalaciones de acuerdo con las demandas actuales. Entre las principales mejoras se destacan la construcción de un amplio patio, pensado especialmente para cumpleaños y eventos sociales que requieren un espacio al aire libre, y la incorporación de una cocina totalmente equipada que permitirá ofrecer nuevas alternativas gastronómicas para quienes alquilen el salón.

La inversión destinada a la remodelación rondó los 70 millones de pesos. Desde la institución señalaron que, durante el desarrollo de los trabajos, surgieron mejoras adicionales en infraestructura que incrementaron el presupuesto inicial. El financiamiento fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Club Central San Carlos y su Mutual. Asimismo, confirmaron que el salón podrá ser alquilado tanto por socios como por particulares, aunque los asociados contarán con importantes beneficios y tarifas promocionales.

Las autoridades destacaron además el permanente acompañamiento de la Mutual hacia el club, remarcando que ambas instituciones trabajan de manera conjunta para impulsar nuevas obras y fortalecer el crecimiento deportivo y social. Este año, además, la Mutual celebra su 60° aniversario, coincidiendo con el centenario de la entidad deportiva, un hecho considerado muy significativo por sus dirigentes.

ScreenHunter_128

 

Te puede interesar
ScreenHunter_097

Gran desempeño de la Sub 12 de Vóley del Club Central

Polideportivo20 de julio de 2026
La categoría Sub 12 de Vóley del Club Central San Carlos tuvo una destacada actuación durante el fin de semana al participar con dos equipos en el torneo organizado por el Club Unión de Santa Fe, logrando excelentes resultados tanto a nivel colectivo como individual.
ScreenHunter_052

La Comuna de San Carlos Sud felicita a los tiradores

Polideportivo11 de julio de 2026
La Comuna de San Carlos Sud felicita a los deportistas de la localidad Ian Soulier, Teo Klenzi, Lucia Serra Bertolé y Santiago Serra, por la participación y los logros obtenidos en el marco del Campeonato Nacional Juvenil de la Federación Argentina de Tiro, que se llevó a cabo en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.
Lo más visto
ScreenHunter_111

Este Domingo Festejamos el Día del Niño

Locales27 de julio de 2026
Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
ScreenHunter_119

El Hospital Pedro Suchón renovó su comisión y lanzó un programa de actividades por sus 130 años

Locales25 de julio de 2026
Con la participación de 15 instituciones de San Carlos Centro, quedó conformada la nueva Comisión de Apoyo del Hospital Pedro Suchón. Además, se presentaron las actividades que se desarrollarán en el marco del 130° aniversario de la institución, entre ellas un concurso para escuelas, una muestra fotográfica y un Sunset Solidario destinado a recaudar fondos para el nuevo sector de rehabilitación.
OSTTA- inst

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas26 de julio de 2026
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 
ScreenHunter_121

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Política26 de julio de 2026
Celebró sus 130 años de vida con un almuerzo multitudinario donde resonó fuerte y claro que Unidos no tiene nada que ver con La Libertad Avanza: “Santa Fe es trabajo, producción, campo e industria. Es salud, educación, ciencia y universidad. Es solidaridad y esfuerzo colectivo. No nos van a encontrar nunca junto a los que desprecian estos valores”.