El Club Central continúa creciendo: incorporó nueva maquinaria y anunció un moderno centro deportivo

En el marco de las actividades por su centenario, las autoridades del Club Central San Carlos anunciaron importantes inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura y mejorar los servicios para sus socios.

Durante una conferencia de prensa, presentaron oficialmente un nuevo tractor con implementos para el mantenimiento del predio y confirmaron la construcción de un moderno centro deportivo y recreativo que demandará una inversión superior a los 150.000 dólares.

El presidente de la institución Daniel Berardo destacó que la incorporación de la nueva maquinaria fue posible gracias al acompañamiento de la Mutual y remarcó que se trata de una herramienta indispensable para responder al crecimiento que ha experimentado el club en los últimos años.

"Hoy podemos decirles a todos los socios y a la comunidad que, gracias a una adquisición realizada por la Mutual, incorporamos un nuevo tractor que era realmente muy necesario para el mantenimiento de nuestras canchas", expresó.

La nueva unidad corresponde a un tractor Chery de 45 HP, equipado con una desmalezadora de tres puntos y un carro de transporte, elementos que facilitarán las tareas de corte de césped, mantenimiento de los espacios verdes y el traslado de materiales dentro del predio.

Las autoridades señalaron que el constante crecimiento de las actividades deportivas hizo imprescindible la incorporación de equipamiento de mayor capacidad, reemplazando herramientas que ya resultaban insuficientes para atender la demanda actual.

Trabajo conjunto entre el club y la Mutual

Durante la presentación también tomó la palabra el Gerente Financiero de la Asociación Mutual del Club Central Juan Carlos Scotta, quien destacó el trabajo coordinado que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace años.

Explicó que el crecimiento institucional del club y de la Mutual avanza de manera sostenida, lo que obliga a acompañar ese desarrollo con inversiones permanentes destinadas al mantenimiento de las instalaciones y a la mejora de los servicios para los asociados.

En ese sentido, remarcó que la adquisición de la nueva maquinaria se suma a las numerosas obras de infraestructura que ambas entidades vienen impulsando de manera conjunta.

Un nuevo centro deportivo y recreativo

La otra gran novedad anunciada fue el inicio de la construcción de un importante complejo deportivo y recreativo dentro del predio del club, ubicado en 9 de Julio y Beck y Herzog (predio auxiliar).

El proyecto contempla la ejecución de dos canchas de pádel, una cancha de fútbol 7 y un espacio de cantina-bar destinado a brindar un nuevo punto de encuentro para socios y visitantes. Además, el plan prevé una segunda etapa en la que podrían incorporarse otras dos canchas de fútbol 7.

Según explicaron los dirigentes, la iniciativa surge a partir de una alianza con inversores privados que confiaron en el proyecto institucional, permitiendo concretar una inversión que supera los 150.000 dólares.

El presidente agradeció especialmente el compromiso de los inversores, Manuel y Santiago, quienes serán los encargados de llevar adelante la construcción del complejo.

Las autoridades destacaron que este nuevo espacio ofrecerá múltiples beneficios para los asociados, quienes accederán a descuentos especiales y contarán con un lugar pensado tanto para la práctica deportiva como para el encuentro social y la recreación.

Un objetivo: inaugurar durante el centenario

Si las condiciones climáticas lo permiten, la intención es inaugurar el nuevo complejo el próximo 14 de agosto, fecha en la que el club celebrará sus 100 años de vida institucional.

No obstante, reconocieron que el avance de la obra dependerá en gran medida del tiempo, ya que se trata de trabajos que se desarrollarán al aire libre.

Un crecimiento sostenido

Finalmente, el Gerente Comercial de la Asociación Mutual David Tisocco reflexionó sobre el presente que atraviesa la institución y aseguró que el crecimiento obliga a realizar inversiones cada vez más importantes.

"Cuando un club recién comienza alcanza con una cortadora de césped. Después, cuando crece, esa herramienta ya no alcanza y hay que incorporar maquinaria acorde a las necesidades", señaló.

Además, subrayó que todas las inversiones tienen un mismo objetivo: seguir fortaleciendo al club como espacio de contención para niños y jóvenes.

"Queremos que los chicos estén en el club, practicando deportes, acompañados por profesores y compartiendo con sus amigos. Eso les da tranquilidad a las familias y es la verdadera razón por la que seguimos apostando al crecimiento", concluyó.