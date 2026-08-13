Encuentro del Mundo Empresarial y la Pastoral Social en el SUM Marcelo Spínola del Colegio Corazón de Jesús

La propuesta se realizará el jueves 20 de agosto, a las 19 horas, en el SUM Marcelo Spínola. Contará con la visita de la reliquia de San Francisco de Asís, en el marco del VIII Centenario de su Pascua.

San Carlos Centro será sede de un encuentro que busca generar un espacio de reflexión, diálogo y esperanza en torno al vínculo entre el mundo empresarial y la pastoral social.

El Encuentro del Mundo Empresarial y la Pastoral Social tendrá lugar el próximo jueves 20 de agosto, a las 19 horas, en el SUM Marcelo Spínola, ubicado en 25 de Mayo y Moreno, de San Carlos Centro, con acceso gratuito.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la visita de la reliquia de San Francisco de Asís, en el marco del VIII Centenario de su Pascua (1226-2026).

La conferencia estará a cargo de Valeria Pepino Minetti, Magíster en Teología, profesora de Ciencias Sagradas, diplomada en Antropología y Filosofía y conferencista franciscana.

La actividad es organizada conjuntamente por la Parroquia San Carlos Borromeo de San Carlos Centro y la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Carlos Norte.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta experiencia de encuentro, reflexión y esperanza, que propone poner en diálogo el trabajo, la responsabilidad social y los valores inspirados en el mensaje franciscano.

La convocatoria toma como lema una frase del papa Francisco: “Donde hay trabajo con amor, allí también se construye el Reino”, como invitación a reflexionar sobre el valor del trabajo y su aporte a la construcción de una sociedad más solidaria.

Los interesados en participar del encuentro, destinado a empresarios de pequeñas y medianas empresas, deberán inscribirse hasta el martes 18 de agosto ingresando al QR.